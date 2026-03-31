„Hagi te mănâncă” Gigi Becali, despre posibila venire a „Regelui” pe banca naționalei: „Dacă e Gică pe margine, vai de Ianis!”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre posibilitatea ca Gheorghe Hagi (61 de ani) să fie numit selecționerul României.

După ce și-a cedat acțiunile de la Farul și a scăpat de situația considerată incompatibilă cu postul de selecționer, „Regele” este aproape de revenirea pe banca naționalei după 25 de ani.

Gigi Becali: „Hagi te mănâncă. Nu alergi, te distruge”

Gigi Becali, finanțatorul de la FCSB, are încredere că Gheorghe Hagi va avea rezultate pe banca naționalei. El a vorbit și despre ce i se va întâmpla lui Ianis Hagi, odată cu numirea tatălui său în funcția de selecționer al României.

„Hagi poate să facă [performanță] din orice. De la el te aștepți la orice. Din moment ce a putut să ia titlul cu Viitorul, o echipă… a luat de două ori campionatul. Te poți aștepta la orice de la el.

Jucători valoroși noi nu avem, doar că, atunci când cineva știe să facă o echipă, poate înlocui cât de cât valoarea cu spiritul de echipă, cu lupta. La Hagi nu merge, ăla te mănâncă. Nu alergi, te distruge!

Nu contează cum te cheamă, el e leu pe margine, acolo, zbiară, te mănâncă. Nu te aștepta acum la mari performanțe, că nu are cu cine… Noi nu avem un mijlocaș valoros.

Mie îmi place Dragomir ăla, e muncitor, îmi place de el ca închizător, dar nu avem mijlocași valoroși. Marius Marin ăla, săracul, nu mai e. Stanciu e valoros, se știe, dar e bătrân. Nu mai poate, nu mai merge!”, a declarat Becali, conform fanatik.ro.

Becali, despre Ianis Hagi: „Dacă e Gică pe margine... vai de el!”

Patronul campioanei este de părere că, odată cu venirea lui Gheorghe Hagi la națională, Ianis va avea o presiune mult mai mare, urmând să fie principalul jucător pe care „Regele” îl va critica atunci când lucrurile nu vor merge conform planului:

„O să joace cu Ianis la mijloc, vede el. Dacă e Gică pe margine… vai de el! Mai mult o să îl certe pe el decât pe ceilalți. Își va vărsa nervii pe el.

Ianis e un băiat atât de cuminte cum nu am văzut în viața mea. Am stat la masă o dată cu el… așa băiat cuminte. Îl respectă maxim pe Gică.

La Viitorul, Hagi juca cu un închizător și cu Ianis acolo, la centru. Acum pe Ianis pică, o să îi zică că el trebuie să fie liderul acum. Gică o să facă treabă, o să vedeți!”.

2 meciuri a antrenat Hagi pe banca naționalei în anul 2001, atunci când România rata calificarea la Campionatul Mondial din 2002

Ca jucător, Gheorghe Hagi a bifat 125 de selecții în tricoul naționalei, reușind să marcheze 35 de goluri, record, la egalitate cu Adrian Mutu.

