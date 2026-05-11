„Nu e locul tău aici!” Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă”

Răzvan Lucescu a intrat în istoria lui PAOK Salonic, dar începutul nu a fost deloc ușor, povestește antrenorul în vârstă de 57 de ani.

Nu se aștepta Răzvan Lucescu în vara lui 2017, când a semnat cu PAOK, să însemne atât de mult pentru Salonic, pentru clubul alb-negru.

Venea de la o echipă mică, Xanthi, cu care atinsese finala Cupei Greciei în 2015. A transformat PAOK într-o putere, la același nivel cu Olympiacos și AEK Atena. Mult peste Panathinaikos. O formație care se poate lupta în fiecare sezon pentru trofee.

4 trofee a câștigat Răzvan Lucescu la PAOK: două titluri (2019, 2024), două Cupe (2018, 2019)

A pierdut trei finale de Cupă, ultima pe 25 aprilie, 2-3 după prelungiri cu OFI Creta.

De ce se temea Răzvan Lucescu la PAOK: „Era un sentiment negativ față de mine”

Antrenorul avea 48 de ani în 2017. Acum are 57. Două mandate întrerupte doar de cele două stagiuni petrecute în Arabia Saudită, la Al-Hilal, între 2019 și 2021.

După șapte ani la „vulturi”, tehnicianul a spus într-un interviu pentru Gazzetta.gr că tot ce simte la PAOK se poate exprima într-un singur cuvânt: „Iubire”.

Răzvan Lucescu are 280 de meciuri în două mandate la PAOK: 172 de victorii, 54 de egaluri, 54 de înfrângeri. Foto: Imago

Totuși, nu a uitat cum a fost integrarea la Salonic și relația inițială cu fanii. Nu i-a fost ușor deloc.

„Îmi amintesc când de dificil a fost începutul la PAOK, ce îndoieli aveau cei de aici la adresa mea”, a declarat Lucescu.

În primele două luni, mi-era greu să ies din casă. Nu pentru că m-ar fi atacat cineva, dar simțeam un sentiment negativ față de mine. Ca și cum mi-ar fi spus: «Nu e locul tău aici!». Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lucescu: „Este fantastic să simți dragostea oamenilor. Dar e o presiune uriașă”

A reușit să-i convingă de calitățile sale. Ce poate face pentru echipă.

„Situația s-a schimbat, pas cu pas, după patru-cinci luni. În ianuarie 2018, sentimentul era total diferit”.

Cum e acum? „Este fantastic să simți dragostea oamenilor. În același timp, e o presiune uriașă, o responsabilitate uriașă”.

Fericirea lor depinde de deciziile pe care le iau eu de la un meci la altul. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

