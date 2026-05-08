„E ca o bombă atomică" Cum simte Răzvan Lucescu presiunea, frica de înfrângere și gestionarea eșecului la PAOK
Răzvan Lucescu are două titluri și două Cupe ale Greciei. Dar a cucerit numai un trofeu în al doilea mandat la PAOK: campion în 2024. Foto: Imago
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 16:53
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 16:53
  • Răzvan Lucescu încearcă să salveze finalul sezonului la Salonic, dar antrenorul în vârstă de 57 de ani trebuie în primul rând să schimbe modul în care reacționează PAOK la înfrângeri.

După dispariția lui Mircea Lucescu, pe 7 aprilie, Răzvan a suferit și starea lui s-a transmis și la PAOK luna trecută.

Răzvan Lucescu a pierdut Cupa Greciei. Și titlul e aproape pierdut

Alb-negrii au pierdut două meciuri vitale pentru competițiile la care spera la trofee într-o primăvară în care clubul din Salonic a sărbătorit 100 de ani.

  • 19 aprilie, 0-3 cu AEK Atena (d), în play-off-ul campionatului. 
  • 25 aprilie, 2-3 după prelungiri cu OFI Creta, în finala Cupei Greciei. 

Și-a revenit etapa trecută, 3-1 acasă cu Olympiacos, dar au rămas încă șase puncte de recuperat față de liderul AEK și mai sunt doar trei etape.

Singura șansă a lui Lucescu să mai poată răsturna ordinea actuală este să se încurce echipa lui Răzvan Marin. Altfel, AEK va fi campioană.

Lucescu: „Suntem acolo sus, să spargem dominația Atenei”

Înaintea returului cu Oly, la Pireu, duminică, pe „Karaiskakis”, antrenorul în vârstă de 57 de ani a amintit și momentele bune, nu doar pe cele dificile.

„Privind istoria lui PAOK din ultimii opt-nouă ani, am realizat multe. Titluri, finale, Europa. Am ajuns în finala Cupei de trei ori (n.r. numai în al doilea mandat, plus cele două câștigate în primul).

Înțelegem și ne doare că am pierdut finala așa cum am pierdut-o, dar suntem acolo tot timpul”, a declarat el, potrivit Gazzetta.gr.

Nu este ușor să ajungi printre echipele Atenei. Suntem mereu acolo să le spargem dominația, fiind constant în lupta pentru campionat și cupă. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lucescu: „Nu e frica de adversar, ci frica de înfrângere”

Nu-i place un singur lucru la clubul său. Cum reacționează Salonicul la înfrângeri.

A folosit o comparație extremă pentru a transmite exact mesajul dorit.

„Dacă ar trebui să învățăm ceva, atunci când există presiune, gestionarea eșecului e ca o bombă atomică”, a punctat tehnicianul.

Trecerea către înfrângere ar trebui să fie mai lină. Nu este vorba de frica de adversar, ci de frica de înfrângere. Asta stă în calea echipei. Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

