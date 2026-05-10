„Nu voi accepta asta niciodată” Rădoi, avertisment pentru jucătorii lui Gaziantep după 3 eșecuri în serie: „N-am mai trăit așa ceva”

Mirel Rădoi nu reușește să oprească picajul lui Gaziantep. Trei meciuri, trei înfrângeri. Ultima, 1-2 cu Goztepe.

Antrenorul s-a plâns încă o dată de fotbal și i-a amenințat pe jucători. Mesajul transmis de Rădoi.

Mirel Rădoi este de 19 zile în Turcia și nu găsește deocamdată soluții pentru problemele de la Gaziantep.

În mai puțin de trei săptămâni, echipa sa a jucat trei meciuri și le-a pierdut pe toate, cu un golaveraj foarte rău, 1-7!

0-3 cu Eyupspor (d), 0-2 cu Beșiktaș (a) și 1-2 sâmbătă, cu Goztepe (d).

12 este locul lui Gaziantep în Super Lig: 37 de puncte în 33 de etape

Rădoi: „Este prima dată în cariera mea când am pierdut trei meciuri la rând”

După eșecul suferit etapa trecută, acasă, s-a plâns că „fotbalul este nedrept”. Acum, antrenorul în vârstă de 45 de ani susține că „rezultatul nu e corect”.

Le-a reproșat jucătorilor că „am pierdut prea ușor mingea, chiar și în zone fără adversari. O cauză a înfrângerii”.

Maxim, căpitanul lui Gaziantep, are 5 goluri și 7 assisturi în 32 de meciuri în acest campionat, dar nu a mai înscris din 17 martie. Foto: Imago

Nu se aștepta să înceapă aventura la Gaziantep cu o asemenea serie negativă.

„Este prima dată în cariera mea când am pierdut trei meciuri la rând, n-am mai trăit așa ceva”, a declarat Rădoi, potrivit site-ului local Sporx.com.

Am avut 16 ocazii în aceste partide și am marcat un singur gol Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

Rădoi: „Nu voi accepta în vestiar jucători care nu se supără după înfrângeri”

Tehnicianul i-a avertizat pe jucători cum evoluează în ultima etapă, pe 17 mai, acasă, cu Bașakșehir.

„Pentru ei, ar putea fi ultima dată când vor juca în fața fanilor sau vor purta tricoul acestei echipe.

Rădoi și-a ros unghiile de nervi sâmbătă, la 1-2 cu Goztepe. Foto: Imago

În sezonul viitor, nu putem accepta astfel de eșecuri ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat”, a mai spus Rădoi la conferință.

Ce l-a deranjat cel mai mult: „Nu voi accepta niciodată în vestiar jucători care nu se supără sau nu se luptă”.

Zic asta acum ca să transmit un mesaj clar pentru toată lumea înaintea sezonului viitor Mirel Rădoi, antrenor Gaziantep

