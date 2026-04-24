„Dacă nu câștig, sunt mort!” Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi”
„Dacă nu câștig, sunt mort!" Răzvan Lucescu, aceleași cuvinte ca tatăl său înaintea finalei Cupei Greciei: „Un uragan a trecut peste noi"

alt-text Publicat: 24.04.2026, ora 20:38
alt-text Actualizat: 24.04.2026, ora 20:38
  • Răzvan Lucescu, alt meci de trofeu cu PAOK, sâmbătă, împotriva lui OFI Creta.
  • Vineri, la conferință, a amintit de Il Luce repetând ce a spus marele antrenor, stins din viață pe 7 aprilie, la 80 de ani.

Mircea Lucescu s-a stins, dar viața lui Răzvan continuă. Cariera lui, la fel.

La 57 de ani, antrenorul e în fața altui meci important cu PAOK Salonic, finala Cupei Greciei: sâmbătă, la Volos, împotriva lui OFI Creta.

„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial
„Nu pot aduce teroriști în SUA” Declarația șocantă a lui Marco Rubio legată de prezența Iranului la Mondial

Ar fi un trofeu dăruit de el clubului la cinci zile după ce alb-negrii au sărbătorit centenarul.

Răzvan Lucescu: „Un uragan a trecut peste noi, prin sufletele noastre”

Vineri, la conferința de presă, a amintit de Il Luce repetându-i cuvintele spuse când marele antrenor era selecționerul naționalei.

„E o finală specială, dar pentru mine fiecare meci e special. Sunt făcut să câștig și, dacă nu reușesc, sunt mort”, a afirmat Răzvan.

A continuat tragic, referindu-se și la dramele trăit de „vulturi” în acest an. Fanii care au murit la Timișoara în drum spre Lyon, tatăl său, fratele proprietarului Ivan Savvidis…

„Un uragan a trecut peste noi, prin sufletele noastre. Tot ce s-a întâmplat în acest sezon a fost ca și cum am fi egalat toți cei 100 de ani ai istoriei lui PAOK”, a declarat el.

Lucescu a continuat: „Am avut un program dificil în Cupă, meciuri mari în Europa, derbyurile. Accidentări, situații nebunești și momente frumoase.

Povestea cu suporterii înainte de Lyon, apoi tatăl meu, fratele domnului Savvidis”.

Lucescu: „Suntem pregătiți să reacționăm din nou într-o situație atât de dificilă”

Cum vede jocul? „Suntem aici în fața voastră, în finală, cu trofeul pe masă. Suntem pregătiți să înfruntăm meciul, să luptăm, să reacționăm din nou într-o situație atât de dificilă”.

Nu jucăm doar pentru noi, ci pentru fanii noștri care ne urmează, cred în noi. Suntem toți uniți pentru un trofeu foarte important. Avem o motivație puternică să cucerim cupa Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

„Nu poți controla unele lucruri” Kopic, frustrat de ideea „joc bun, dar fără trofee” la Dinamo: „Așa a ieșit și din analiza noastră”
„Nu poți controla unele lucruri” Kopic, frustrat de ideea „joc bun, dar fără trofee” la Dinamo: „Așa a ieșit și din analiza noastră”
„Norocos?” Coelho spune cum a revenit Craiova după 0-1 cu Dinamo: „Îți amintești asta?” + Ce a zis de absențe
„Norocos?” Coelho spune cum a revenit Craiova după 0-1 cu Dinamo: „Îți amintești asta?” + Ce a zis de absențe

Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Miniștrii PSD au demisionat, secretarii de stat PSD au rămas. Câți oameni mai au social-democrații în Guvernul Bolojan / Care e schema pregătită  
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
Cristiano Ronaldo, decizie radicală în dietă De ce starul portughez refuză un aliment consumat de miliarde de oameni: „E împotriva naturii!”
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Pierd teren în La Liga  Real Madrid, egalată în prelungiri și e tot mai departe de Barcelona » Mbappe a ieșit accidentat
Planul lui Bogdan Voina Noul președinte al Federației Române de Handbal pune accent pe juniori: „Tinerii handbaliști se găsesc în școli”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO. Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
„A fost o rușine? Da! Rasism? Da!” VIDEO.  Scos din minți de publicul de la Madrid Open: „Lucrurile s-au încins, au scăpat de sub control”
Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
„Unii mă strigau Zidane” Florin Tănase, despre execuția de la penalty + Ce spune despre eventuala colaborare cu Hagi, la națională
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului: „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Surprinși de gestul lui Rădoi Jucătorii FCSB au comentat plecarea antrenorului:  „N-am știut. Am văzut și noi în presă”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Popovici, colecție de medalii de aur VIDEO+FOTO  David a devenit campion național în proba de ștafetă, cu CS Dinamo: „Asta sper”
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat
Tudor Gheorghe, internat de urgență în spital, după ce a căzut și s-a lovit la cap în hotelul în care era cazat

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
