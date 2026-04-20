„Un jucător ca toți ceilalți” Gheorghe Hagi despre Ianis, după ce a fost numit selecționer: „Acum vede că am semnat”

Gheorghe Hagi (61 de ani), noul selecționer al României, a vorbit despre relația cu fiul său, Ianis (27 de ani), cel care a fost căpitan la ultimele meciuri disputate de selecționata țării noastre.

La conferința de prezentare, „Regele” a fost întrebat despre presiunea cu care se va confrunta fiul său, odată cu instalarea sa pe banca naționalei.

Gheorghe Hagi, despre Ianis: „Este unul dintre căpitanii echipei”

Întrebat dacă a vorbit cu Ianis despre numirea la națională, dar și despre ce va urma pentru fiul său, Gheorghe Hagi a declarat:

„Ianis ce să facă, ce să zică? El acum vede că am semnat. E un jucător care face parte din criteriul numărul 1. Un jucător experimentat, internațional, a jucat la toate categoriile de juniori ale echipei naționale, la Campionatul European.

Sper să mă ajute și pe mine, cum i-a ajutat și pe cei care au fost înaintea mea. E un jucător experimentat și bineînțeles că este unul dintre căpitanii echipei.

Este un jucător ca toți ceilalți, așa că trebuie să se comporte ca toți ceilalți. Noi, ca echipă, trebuie să fim foarte buni.

Presiunea o vom avea cu toții, pentru că atunci când reprezinți România e clar că există presiune la cel mai înalt nivel”, a declarat Gheorghe Hagi.

53 de meciuri a jucat Ianis Hagi în tricoul echipei naționale. A marcat 8 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Gheorghe Hagi, noul selecționer al echipei naționale

Hagi a mai fost selecționer al României, dar doar pentru o scurtă perioadă în 2001. A preluat naționala după plecarea lui Boloni, însă a pierdut barajul pentru Mondial cu Slovenia, 1-2 în deplasare, 1-1 în Ghencea, după care a demisionat.

La acel moment avea doar 36 de ani și se retrăsese din cariera de fotbalist de numai două luni.

Meciurile României cu Gheorghe Hagi pe bancă:

5 septembrie 2001: Ungaria - România 0-2

6 octombrie 2001: România - Georgia 1-1

10 noiembrie 2001: Slovenia - România 2-1

14 noiembrie 2001: România - Slovenia 1-1

„Regele” a semnat un contract de patru ani cu Federația Română de Fotbal, iar principalul său obiectiv pe banca naționalei este calificarea la următorul turneu final, adică EURO 2028, exact cum a transmis Răzvan Burleanu.

