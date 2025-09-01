Lucescu: „Toxicitate, negativism” Răzvan îi ceartă pe jurnaliștii greci dacă întrebările sunt critice la victorie

- Răzvan Lucescu are două victorii identice cu PAOK la startul noului campionat în Grecia, învingând la limită Larissa și Atromitos, dar se supără când nu e totul pozitiv la conferință.
Răzvan Lucescu a început campionatul grec cu același scor. Un dublu 1-0, de fiecare dată acasă, cu Larissa și Atromitos, ultimul duminică.
Antrenorul în vârstă de 56 de ani nu știa că în weekend a avut al 200-lea meci la PAOK în liga elenă.
„Mulțumesc pentru informație. Voi bea un pahar de vin și îmi voi aminti nenumăratele momente frumoase petrecute la Salonic”, a spus el, potrivit Gazzetta.gr.
Lucescu explică de ce a căzut PAOK anul trecut
Sezonul anterior, 2024-2025, n-a fost însă deloc bun. Fără trofee, locul 3 în campionat, eliminat în play-off-ul Europa League de FCSB și de AEK în „sferturile” Cupei.
Un motiv e expus acum chiar de tehnician: „În urmă cu două stagiuni, când am câștigat titlul, erau perioade când făceam opt-nouă modificări în echipă de la un meci la altul. Toți băieții erau entuziasmați de acel proces.
Anul trecut, entuziasmul a dispărut și au fost nemulțumiri la schimbări.
Acum e total diferit, am simțit asta de la începutul pregătirii. Jucătorii intră pe teren pozitivi, ceea ce e important pentru dezvoltarea echipei”, a explicat Lucescu.
Lucescu, ironic: „Nu știu, poate se schimbă antrenorul”
Răzvan nu reacționează însă „pozitiv” când întrebările sunt critice după o victorie la limită, precum cea cu Atromitos.
„Clasicul negativism al acestui loc. Trăiești cu toxicitate și negativism. Asta e viața, trăiește-o! Nimic nu a mers prost, nu ar trebui să gândim negativ”, i-a spus el unui jurnalist grec la conferință.
Întrebat pe ce posturi și în ce zone ar vrea să vadă PAOK mai bună după pauza de 10-11 zile dedicată naționalelor, Lucescu a răspuns ușor ironic:
„Nu știu, poate se schimbă antrenorul”.