Lucescu: „Toxicitate, negativism” Răzvan îi ceartă pe jurnaliștii greci dacă întrebările sunt critice la victorie

Răzvan Lucescu are două victorii identice cu PAOK la startul noului campionat în Grecia, învingând la limită Larissa și Atromitos, dar se supără când nu e totul pozitiv la conferință.

Răzvan Lucescu a început campionatul grec cu același scor. Un dublu 1-0, de fiecare dată acasă, cu Larissa și Atromitos, ultimul duminică.

Antrenorul în vârstă de 56 de ani nu știa că în weekend a avut al 200-lea meci la PAOK în liga elenă.

„Mulțumesc pentru informație. Voi bea un pahar de vin și îmi voi aminti nenumăratele momente frumoase petrecute la Salonic”, a spus el, potrivit Gazzetta.gr.

4 trofee a cucerit Răzvan Lucescu la PAOK: două titluri (2019, 2024) și două Cupe (2018, 2019)

Lucescu explică de ce a căzut PAOK anul trecut

Sezonul anterior, 2024-2025, n-a fost însă deloc bun. Fără trofee, locul 3 în campionat, eliminat în play-off-ul Europa League de FCSB și de AEK în „sferturile” Cupei.

Un motiv e expus acum chiar de tehnician: „În urmă cu două stagiuni, când am câștigat titlul, erau perioade când făceam opt-nouă modificări în echipă de la un meci la altul. Toți băieții erau entuziasmați de acel proces.

221 de meciuri are Răzvan Lucescu în al doilea mandat (din 2021) la PAOK: 124 victorii-43 egaluri-54 eșecuri. În primul mandat (2017-2019) a avut 92 de partide: 68-12-12

Anul trecut, entuziasmul a dispărut și au fost nemulțumiri la schimbări.

Acum e total diferit, am simțit asta de la începutul pregătirii. Jucătorii intră pe teren pozitivi, ceea ce e important pentru dezvoltarea echipei”, a explicat Lucescu.

Lucescu, ironic: „Nu știu, poate se schimbă antrenorul”

Răzvan nu reacționează însă „pozitiv” când întrebările sunt critice după o victorie la limită, precum cea cu Atromitos.

„Clasicul negativism al acestui loc. Trăiești cu toxicitate și negativism. Asta e viața, trăiește-o! Nimic nu a mers prost, nu ar trebui să gândim negativ”, i-a spus el unui jurnalist grec la conferință.

Întrebat pe ce posturi și în ce zone ar vrea să vadă PAOK mai bună după pauza de 10-11 zile dedicată naționalelor, Lucescu a răspuns ușor ironic:

„Nu știu, poate se schimbă antrenorul”.

