Concurență pentru FCSB? Louis Munteanu , propus la un club important din Europa: „Ar fi o prostie să nu facă o ofertă!”

O publicație dedicată fanilor echipei Celtic Glasgow vorbește despre oportunitatea de a-l transfera pe Louis Munteanu (23 de ani) pe o sumă destul de mică pentru campioana Scoției.

După ce Gigi Becali a dezvăluit că vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu, fanii lui Celtic s-au sesizat și cer conducerii să intervină: îl văd pe atacant drept piesa lipsă din formația lui Brendan Rodgers.

Louis Munteanu la Celtic? „Ar trebui să fie o decizie clară”

O publicație a fanilor celor de la Celtic îndeamnă clubul să-l aducă pe atacantul celor de la CFR Cluj, care ar putea aduce un aport important în atacul echipei.

„Ar fi o prostie dacă Celtic nu ar face o ofertă pentru Louis Munteanu după ce a fost dezvăluit un nou preț de chilipir”, au titrat cei de la 67hailhail.com, care continuă cu explicații.

„Transferul lui Munteanu trebuie să fie o decizie clară pentru Celtic, dacă își dorește cu adevărat să concureze în Europa.

Iheanacho poate că a avut un început excelent, dar atacantul are 28 de ani contract doar pe un an, fără nicio garanție că își va prelungi înțelegerea.

Johnny Kenny, Shin Yamada și Callum Osmand nu par pregătiți să joace, ceea ce întărește afirmația că e nevoie de un atacant.

Cifrele lui Munteanu în România vorbesc de la sine, deși încă nu a reușit să performeze în campionat în acest sezon, probabil din cauza problemelor din afara terenului.

4,5 milioane de euro ar fi mai puțin decât suma plătită pentru Adam Idah, care a avut o perioadă dificilă la Glasgow. E păcat să-l refuze, iar Celtic ar trebui să se grăbească”.

În vara acestui an, patronul Ioan Varga a vehiculat mai multe oferte pe care le-ar fi primit pentru Munteanu din partea unor nume importante din Europa de Vest, însă atacantul a rămas la CFR Cluj.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport