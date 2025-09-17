Levadiakos - PAOK 4-1. Meci dezastruos al echipei lui Răzvan Lucescu în prima etapă din Cupa Greciei.

Tehnicianul a transmis că ia întregul eșec asupra sa, însă rezultatul a stârnit multiple reacții în presa locală.

PAOK a început sezonul cu dreptul în campionat, având maximum de puncte după primele 3 etape, însă eșecul de miercuri a fost complet neașteptat în tabăra din Salonic.

Levadiakos - PAOK 4-1 . Răzvan Lucescu: „Rezultatul este o rușine”

„Nu este vorba despre analiza jocului. Rezultatul de astăzi este cu adevărat o rușine. Îmi asum întreaga responsabilitate, așa este cel mai corect.

Când primești aceste goluri, din greșeli imense ale tale, și ai ocazii mari, nu poți cere prea mult.

Repet, acest rezultat este o rușine și vom trăi cu această rușine mult timp în acest sezon. Nu cred că putem spune altceva”, a declarat Răzvan Lucescu, potrivit sportal.gr.

Eșecul formației din Salonic i-a adus mai multe critici în presa din Grecia:

„PAOK avea doar 11 tricouri pe teren”, „Echipa lui Răzvan Lucescu era în altă parte și nu înțelegea cum a primit patru goluri în 53 de minute”, a transmis gazzetta.gr.

„O prăbușire imprevizibilă”, „Levadiakos a scos la iveală toate slăbiciunile lui PAOK, ca o consecință a rotației extinse a lui Răzvan Lucescu”, „Au riscat o înfrângere istorică”, a scris tovima.gr.

Ultima dată când PAOK a primit patru goluri de la o echipă din afara Atenei s-a întâmplat în octombrie 2021, 4-4 cu Volos în campionat.

Cupa Greciei are un nou format

Din fericire pentru PAOK, eșecul nu înseamnă o eliminare. Formatul competiției a fost modificat, iar acum 20 de echipa fac parte dintr-o ligă, unde fiecare va disputa 5 meciuri.

Primele 4 clasate vor merge direct în sferturile de finală, în timp ce locurile 5-12 vor disputa un play-off, similar formatului din cupele europene.

