Răzvan Lucescu, din nou lider PAOK a câștigat fără emoții și a revenit pe primul loc  în Grecia » Ce a declarat antrenorul român
Răzvan Lucescu FOTO: IMAGO
Campionate

Răzvan Lucescu, din nou lider PAOK a câștigat fără emoții și a revenit pe primul loc în Grecia » Ce a declarat antrenorul român

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 10:17
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 10:17
  • PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), este din nou pe prima poziție a campionatului din Grecia, după victoria cu OFI Creta, scor 3-0.

PAOK s-a impus fără probleme în partida disputată pe teren propriu și a acumulat 41 de puncte în 17 etape.

Liga 1, etapa #22  Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 1, etapa #22 Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, etapa #22  Universitatea Craiova s-a distrat la Ploiești, în ultimul meci al rundei » Clasamentul actualizat

Răzvan Lucescu, din nou lider în Grecia alături de PAOK

PAOK a câștigat fără emoții duelul cu OFI Creta, scor 3-0, după o evoluție foarte bună a echipei antrenate de Răzvan Lucescu, în special în prima repriză.

Trupa lui Lucescu a început bine meciul și a reușit să înscrie încă din minutul 18, grație golului marcat de Dimitrios Pelkas.

În minutul 40, PAOK a majorat diferența, după ce Taison a marcat din pasa lui Dimitrios Chatsidis. La doar trei minute distanță, trupa lui Lucescu avea să se distanțeze la 3 goluri, ca urmare a golului marcat de Giakoumakis.

Cu un avantaj de trei goluri la jumătatea timpului regulamentar, PAOK nu a mai forțat în repriza secundă, scorul final rămânând 3-0.

Ca urmare a acestei victorii, PAOK a urcat pe prima poziție a clasamentului, la egalitate cu rivala AEK Atena. Este important de menționat că Olympiacos, echipa aflată pe locul al treilea, are un meci mai puțin disputat și se află la doar două puncte în spatele celor două.

Răzvan Lucescu, la finalul partidei cu OFI Creta: „Am avut o evoluție de top”

Răzvan Lucescu a lăudat jocul prestat de jucătorii săi și a vorbit la superlativ despre tânărul atacant Dimitrios Chatsidis, cel care, la doar 19 ani, a reușit două pase decisive în victoria cu 3-0.

„Am avut o evoluție de top, chiar dacă am avut mai multe absențe. Am început agresiv, iar în a doua repriză am controlat jocul și nu i-am permis lui OFI să ne pună probleme.

Victoria este foarte importantă, mai ales că a trebuit să odihnim câțiva jucători.

Dimitrios Chatsidis este un fotbalist care ori de câte ori joacă ne oferă lucruri, cum a fost și la meciul cu Olympiacos.

Astăzi a fost ceva diferit pentru el. A trebuit să-și creeze ocazii de a marca și a jucat fantastic”, a declarat Răzvan Lucescu, conform metrosport.gr.

VIDEO. Rezumat PAOK - OFI Creta 3-0

Citește și

Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă?
Campionate
09:28
Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă?
Citește mai mult
Revanșa lui Marin și Jovic VIDEO. AEK, spectacol în derbyul cu Panathinaikos. Jovic, „poker”! Ce a făcut Marin. Scapă de amendă?
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Superliga
09:00
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”
Citește mai mult
„A fost haos pe teren” Alex Chipciu a identificat problema de la U Cluj, după eșecul cu Dinamo: „Cine să facă asta? Portarul?”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
„Urmează încă o zi și o noapte cu ger”. Harta zonelor în care vor fi temperaturi deosebit de scăzute inclusiv ziua
grecia razvan lucescu PAOK Salonic ofi creta
Știrile zilei din sport
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Superliga
18:18
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Citește mai mult
Ce nu are Dinamo pentru titlu Trupa din „Ștefan cel Mare” s-a întors după 10 ani în lupta pentru campionat, dar are un imens dezavantaj față de rivale
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Handbal
20:42
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Citește mai mult
Macedonia de Nord - România 24-23 Elevii lui George Buricea au pierdut în ultimul moment meciul care a închis parcursul lor la Campionatul European de handbal masculin
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Campionate
20:36
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
Citește mai mult
Pe cine pândește Tottenham Clubul lui Drăgușin ar vrea un nume mare ca antrenor dacă îl demite pe Frank
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Special
19:47
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Citește mai mult
De ce apare Gigi Becali atât de des la TV Radu Naum și Dan Udrea, despre presiunea audienței la TV: „Gigi Becali e ca Donald Trump”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:11
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară”
„Numele Steaua vorbește de la sine” Noul transfer al campioanei, Ofri Arad: „În clipa în care am auzit de Steaua a fost o decizie ușoară”
21:29
Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor
Manchester City, răpusă în Norvegia FOTO: Bodo/Glimt a făcut spectacol cu echipa lui Pep Guardiola, în Liga Campionilor
14:25
LIVE Șapte partide se joacă acum, în etapa #7 din Liga Campionilor. Arsenal preia din nou conducerea cu formația lui Cristi Chivu
LIVE Șapte partide se joacă acum, în etapa #7 din Liga Campionilor. Arsenal preia din nou conducerea cu formația lui Cristi Chivu 
21:39
Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer
Explicațiile lui Cîrjan Căpitanul lui Dinamo a lămurit situația ofertei refuzate și relația cu impresarul său, care are procent din transfer
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Top stiri din sport
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Superliga
19:26
Pleacă de la Rapid Anunțul lui Victor Angelescu: „Vrem să rezolvăm”
Citește mai mult
Pleacă de la Rapid  Anunțul lui Victor Angelescu : „Vrem să rezolvăm”
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Tenis
18:48
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Citește mai mult
Apariție de top pentru Naomi Osaka VIDEO+FOTO: Ținută inedită a jucătoarei de tenis, înainte de primul meci de la Australian Open. Ce reprezintă și de unde s-a inspirat
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Superliga
18:34
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Citește mai mult
Probleme pentru Kopic Mărginean nu va putea juca împotriva celor de la Hermannstadt » Ce soluții are Dinamo pentru linia de mijloc
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Diverse
18:28
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”
Citește mai mult
Mario Iorgulescu, luat de carabinieri Fiul președintelui LPF a fost dus înapoi la clinică și își justifică declarațiile sfidătoare: „Ieșisem de sub tratament”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 39 rapid 30 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share