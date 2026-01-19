Răzvan Lucescu, din nou lider PAOK a câștigat fără emoții și a revenit pe primul loc  în Grecia » Ce a declarat antrenorul român

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), este din nou pe prima poziție a campionatului din Grecia, după victoria cu OFI Creta, scor 3-0.

PAOK s-a impus fără probleme în partida disputată pe teren propriu și a acumulat 41 de puncte în 17 etape.

Răzvan Lucescu, din nou lider în Grecia alături de PAOK

PAOK a câștigat fără emoții duelul cu OFI Creta, scor 3-0, după o evoluție foarte bună a echipei antrenate de Răzvan Lucescu, în special în prima repriză.

Trupa lui Lucescu a început bine meciul și a reușit să înscrie încă din minutul 18, grație golului marcat de Dimitrios Pelkas.

În minutul 40, PAOK a majorat diferența, după ce Taison a marcat din pasa lui Dimitrios Chatsidis. La doar trei minute distanță, trupa lui Lucescu avea să se distanțeze la 3 goluri, ca urmare a golului marcat de Giakoumakis.

Cu un avantaj de trei goluri la jumătatea timpului regulamentar, PAOK nu a mai forțat în repriza secundă, scorul final rămânând 3-0.

Ca urmare a acestei victorii, PAOK a urcat pe prima poziție a clasamentului, la egalitate cu rivala AEK Atena. Este important de menționat că Olympiacos, echipa aflată pe locul al treilea, are un meci mai puțin disputat și se află la doar două puncte în spatele celor două.

Răzvan Lucescu, la finalul partidei cu OFI Creta: „Am avut o evoluție de top”

Răzvan Lucescu a lăudat jocul prestat de jucătorii săi și a vorbit la superlativ despre tânărul atacant Dimitrios Chatsidis, cel care, la doar 19 ani, a reușit două pase decisive în victoria cu 3-0.

„Am avut o evoluție de top, chiar dacă am avut mai multe absențe. Am început agresiv, iar în a doua repriză am controlat jocul și nu i-am permis lui OFI să ne pună probleme.

Victoria este foarte importantă, mai ales că a trebuit să odihnim câțiva jucători.

Dimitrios Chatsidis este un fotbalist care ori de câte ori joacă ne oferă lucruri, cum a fost și la meciul cu Olympiacos.

Astăzi a fost ceva diferit pentru el. A trebuit să-și creeze ocazii de a marca și a jucat fantastic”, a declarat Răzvan Lucescu, conform metrosport.gr.

VIDEO. Rezumat PAOK - OFI Creta 3-0

