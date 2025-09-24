Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta” grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu
Alertă înainte de meci Măsuri draconice de securitate pentru Maccabi Tel Aviv. E „ținta" grupărilor din Salonic, la partida cu echipa lui Răzvan Lucescu

Publicat: 24.09.2025, ora 13:54
  • Mai multe grupări pro Palestina din Salonic vor protesta înainte de partida dintre PAOK și Maccabi Tel Aviv din Europa League.
  • Acestea cer ca guvernul să ia măsuri împotriva Israelului și să recunoască genocidul din Gaza.

Meciul dintre PAOK Salonic și Maccabi Tel Aviv se va juca miercuri, de la ora 19:45, pe stadionul Toumba.

Este primul test pentru echipa antrenată de Răzvan Lucescu din grupa principală din Europa League.

Grupările pro Palestina din Salonic, comunicat înainte de PAOK - Maccabi Tel Aviv

Organizațiile și membrii comunității palestiniene din Salonic au emis o declarație comună privind meciul dintre PAOK și Maccabi Tel Aviv.

Ei vor protesta înainte de meci împotriva israelienilor și cer guvernului să ia măsuri.

„Maccabi Tel Aviv nu e dorit în Salonic

Noi, organizațiile-colectivități/membrii comunității palestiniene din Salonic declarăm că MACCABI din TEL AVIV, reprezentant oficial al statului ucigaș Israel, care va juca miercuri, 24 septembrie, împotriva echipei orașului nostru în cadrul competiției Europa League, este NEDORIT ÎN SALONIC.

Fără a avea nicio problemă cu PAOK și suporterii săi, rămânem, așa cum facem de doi ani întregi, solidari cu poporul palestinian, care luptă și se opune planurilor de genocid ale statului Israel și aliaților săi din SUA, UE și NATO, revendicând dreptul său evident de a avea o patrie.

Recenta declarație a lui Netanyahu (n.r. - prim-ministrul Israelului) potrivit căreia „nu va exista niciodată un stat palestinian” nu poate lăsa pe nimeni dintre noi indiferent sau neutru.

Chemăm cetățenii din Salonic să se adune miercuri, 24 septembrie, la ora 18:00, la stația de metrou Agia Sofia, pe strada Egnatia.

Opriți genocidul palestinienilor! Victorie pentru rezistența palestiniană!”, scrie în comunicatul emis, potrivit gazzetta.gr.

Maccabi Tel Aviv va avea suporteri la Salonic

Potrivit sursei citate, aproximativ 150 de fani israelieni vor fi prezenți pe stadionul Toumba pentru partida din Europa League.

Maccabi Tel Aviv a decis să nu se antreneze pe stadionul lui PAOK, Toumba. Israelienii s-au pregătit la propriul centru de antrenament și pe urmă au făcut deplasarea la Salonic.

Poliția din Salonic a declarat că au fost luate toate măsurile necesare, atât în interiorul, cât și în exteriorul stadionului, pentru a evita posibilele incidente.

Sosirea lui Maccabi pe stadionul PAOK a avut loc sub măsuri de securitate draconice, deoarece poliția a vrut să se asigure că nu vor exista evenimente neprevăzute din motive politice.

Meciurile lui PAOK din Europa League:

  • 24 septembrie: PAOK - Maccabi Tel Aviv
  • 2 octombrie: Celta Vigo - PAOK
  • 23 octombrie: Lille - PAOK
  • 6 noiembrie: PAOK - Young Boys
  • 27 noiembrie: PAOK - Brann
  • 11 decembrie: Ludogorets - PAOK
  • 22 ianuarie 2026: PAOK - Real Betis
  • 29 ianuarie 2026: Olimpique Lyon - PAOK

