Mihai Rotaru
Nationala

„Teatru" cu Lucescu și Stoichiță Mihai Rotaru spune că FRF știa de retragerea lui Mitriță: „Nu doarme nimeni cu poza lui Olaru sub pernă"

alt-text George Neagu
Publicat: 24.09.2025, ora 13:17
Actualizat: 24.09.2025, ora 13:21
  • Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a vorbit despre alegerea lui Alexandru Mitriță (30 de ani) de a se retrage de la națională.
  • Oficialul oltenilor crede că jucătorul lui Zhejiang a luat o decizie corectă.

Alexandru Mitriță a anunțat luni că se retrage de la națională din cauză că joacă în China și distanțele foarte mari îl împiedică să aibă prezențe constante la echipa antrenată de Mircea Lucescu.

Mihai Rotaru, despre retragerea lui Mitriță de la națională: „Putea să ajute mult mai mult”

Patronul Universității Craiova este convins că Mitriță ar mai fi putut juca pentru națională. Cu toate aceste, Rotaru îl înțelege și e de părere că jucătorul român a luat decizia corectă.

„Reacțiile sunt împărțite, ca întotdeauna: cei care-l apreciază pe Alex spun că a procedat foarte bine, haterii spun că a fost o prostie.

Cred că va suferi echipa națională. Alex putea să ajute mult mai mult. Pe de altă parte, eu am vorbit cu el înainte, s-a pus problema să nu vină la ultima convocare. Dar a zis că nu, că se bazează pe el.

Alex este un tip special. Are personalitate, trebuie să știi cum să te comporți cu el, fără să acuz pe nimeni. Am văzut foarte mulți suporteri ai echipei naționale care poartă tricoul cu numărul 20, numărul lui.

Sunt mulți copii care dorm cu poza lui Mitriță sub pernă, cu a lui Baiaram. Nu cred că doarme cineva cu poza lui Olaru sub pernă. Mitriță a fost contemporan cu Oltenia fotbalistică.

El ar fi putut să dea mult mai mult. Din păcate, nu a fost chimie între Alex Mitriță și echipa națională.

I-am spus să ia legătura cu cei de la comunicare, ca atmosfera de la echipa națională să fie bună. Eu cred că a fost un teatru (n.r. că Mihai Stoichiță și Mircea Lucescu nu ar fi știut de retragere). Comunicatul și totul au fost făcute de comun acord. Totul a fost făcut de comun acord pentru o bună comunicare. Noi sperăm la calificare, cu sau fără Mitriță”, a declarat Mihai Rotaru pentru digisport.ro.

26 de meciuri
și 4 goluri a reușit Alexandru Mitriță în tricoul naționalei României

Alex Mitriță s-a retras de la națională

Anunțul retragerii jucătorului român a fost postat luni pe contul său de Instagram.

„După aproape 14 ani de când am îmbrăcat pentru prima dată tricoul unui lot național și peste 7 ani de la debutul la prima reprezentativă, a venit momentul unei decizii dificile, dar necesare: mă retrag de la echipa națională a României.

Îmi amintesc cu emoție prima convocare la un lot de juniori. Eram un copil cu visuri mari, iar emoțiile trăite atunci rămân vii și azi. Debutul la prima reprezentativă a fost momentul în care m-am simțit cu adevărat fotbalist: să-ți auzi imnul și să porți pe umeri speranța unei țări e greu de descris, dar nu îl voi uita niciodată.

La 30 de ani, trebuie să fac alegeri dificile. Joc în China, distanțele sunt mari, iar timpul scurt face dificilă prezența constantă la echipa națională.

Mai am doar câțiva ani la nivel înalt și vreau să îmi concentrez energia pe viitorul meu și al familiei.

Este o decizie luată cu sufletul strâns, dar în care cred că este cea mai bună alegere. Vă rog să o respectați fără speculații, pentru că echipa națională are nevoie de liniște și susținere totală.

Mulțumesc selecționerilor, staff-ului și colegilor, pentru că m-au ajutat să cresc și să dau tot ce am mai bun pentru culorile României. Și vouă, suporterilor, vă mulțumesc din suflet – fără voi fotbalul nu ar fi la fel de frumos. Fiecare încurajare a contat enorm pentru mine.

Naționala va rămâne mereu în inima mea. Chiar dacă nu voi mai juca pentru România, voi fi mereu un suporter al echipei și voi trăi cu emoție fiecare meci al tricolorilor. Hai, România!”.

4 milioane de euro
valorează Alexandru Mitriță, conform Transfermarkt

NATIONALA retragere alexandru mitrita mihai rotaru
