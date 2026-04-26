Răzvan Lucescu (57 de ani) ar lua în calcul să plece de la PAOK la finalul sezonului.

Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3 după prelungiri, iar tehnicianul român a rămas înmărmurit pe bancă, devastat de înfrângerea echipei sale.

Răzvan Lucescu ar fi gata să plece de la PAOK

Recent, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, dar Răzvan Lucescu continuă să primească toată încrederea din partea lui Ivan Savvidis (67 de ani), patronul echipei.

Totuși, jurnaliștii eleni susțin că viitorul tehnicianului român este incert, iar acesta s-ar putea despărți de PAOK la finalul acestui sezon.

„Lucescu își dorea mai mult decât orice să încheie anul centenar al lui PAOK cu un trofeu. El însuși credea, pe bună dreptate, că echipa sa putea realiza dubla. Și asta părea ceva normal în urmă cu două luni.

Cu toate acestea «vulturul bicefal» a pierdut destul de ușor lupta pentru titlu, iar în seara de sâmbătă a fost învins de OFI.

Dublul eșec a provocat multe reacții din partea publicului, iar Ivan Savvidis este așteptat să aibă o intervenție curând.

Cât despre ce urmează de acum încolo, pentru moment conducerea are încredere în antrenorul român. Totuși, acest eșec nu va fi depășit în liniște.

Vor fi schimbări majore în lot, iar la nivel de conducere vor fi purtate discuții cu Răzvan Lucescu, care va trebui să își recunoască propriile greșeli.

În același timp, există informații că românul este foarte îngrijorat de imaginea echipei și de modul în care se termină sezonul. Poate că, dacă ar fi avut două trofee în mâinile sale, ar fi putut purta o discuție altfel cu Ivan Savvidis.

În schimb, acum există o presiune mare pe umerii săi, iar asta îl face să se gândească la ce va face sezonul viitor, deși are un contract în vigoare”, notează sportdog.gr.

2027 este anul în care contractul lui Răzvan cu PAOK urmează să expire

Aflat la al doilea său mandat la PAOK, după cel din perioada august 2017 - iunie 2019, Lucescu are patru trofee câștigate pe banca trupei din Salonic. Două titluri de campion și două cupe ale Greciei.

Citește și

