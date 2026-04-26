Răzvan Lucescu, viitor incert Presa din Grecia scrie că ar putea pleca de la PAOK, după ce a pierdut finala Cupei
alt-text Publicat: 26.04.2026, ora 19:48
  • Răzvan Lucescu (57 de ani) ar lua în calcul să plece de la PAOK la finalul sezonului.

Sâmbătă, PAOK a fost învinsă de OFI Creta în finala Cupei Greciei, scor 2-3 după prelungiri, iar tehnicianul român a rămas înmărmurit pe bancă, devastat de înfrângerea echipei sale.

„Care sunt motivele?” Cristi Balaj a analizat faza controversată  din derby-ul CFR- U Cluj: „Ar fi fost automat roșu!”
Răzvan Lucescu ar fi gata să plece de la PAOK

Recent, formația din Salonic a ieșit și din lupta pentru titlu, dar Răzvan Lucescu continuă să primească toată încrederea din partea lui Ivan Savvidis (67 de ani), patronul echipei.

Totuși, jurnaliștii eleni susțin că viitorul tehnicianului român este incert, iar acesta s-ar putea despărți de PAOK la finalul acestui sezon.

„Lucescu își dorea mai mult decât orice să încheie anul centenar al lui PAOK cu un trofeu. El însuși credea, pe bună dreptate, că echipa sa putea realiza dubla. Și asta părea ceva normal în urmă cu două luni.

Cu toate acestea «vulturul bicefal» a pierdut destul de ușor lupta pentru titlu, iar în seara de sâmbătă a fost învins de OFI.

Dublul eșec a provocat multe reacții din partea publicului, iar Ivan Savvidis este așteptat să aibă o intervenție curând.

Cât despre ce urmează de acum încolo, pentru moment conducerea are încredere în antrenorul român. Totuși, acest eșec nu va fi depășit în liniște.

Vor fi schimbări majore în lot, iar la nivel de conducere vor fi purtate discuții cu Răzvan Lucescu, care va trebui să își recunoască propriile greșeli.

În același timp, există informații că românul este foarte îngrijorat de imaginea echipei și de modul în care se termină sezonul. Poate că, dacă ar fi avut două trofee în mâinile sale, ar fi putut purta o discuție altfel cu Ivan Savvidis.

În schimb, acum există o presiune mare pe umerii săi, iar asta îl face să se gândească la ce va face sezonul viitor, deși are un contract în vigoare”, notează sportdog.gr.

2027
este anul în care contractul lui Răzvan cu PAOK urmează să expire

Aflat la al doilea său mandat la PAOK, după cel din perioada august 2017 - iunie 2019, Lucescu are patru trofee câștigate pe banca trupei din Salonic. Două titluri de campion și două cupe ale Greciei.

„Seamănă cu Busquets” Fotbalistul de la PSG, reinventat de Luis Enrique: „E altceva”
Enervată de echipa lui Coco Gauff Sorana Cîrstea a cerut intervenția supervizorului la Madrid: „Se aude în urechea mea”
Criza din buzunar, dincolo de politică. Avertismentul unui român care a fost șef la Ikea și Hornbach: „Consumatorul nu mai duce prețul”
CSM București și-a aflat adversara S-a stabilit Final Four-ul EHF Champions League » Cu cine și când joacă „tigroaicele”
Dan Udrea Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă: anunța hegemonia Rapidului, azi nu mai poate opri hemoragia din Giulești!
Ionuț Lupescu, șocat în direct Dezvăluiri despre marea luptă pentru șefia FRF: „Am avut senzația că i se pare că va fi mângâiat”
„A suferit mult” Răzvan Lucescu, mărturisire emoționantă după moartea tatălui său: „Ultima parte n-a fost una ușoară pentru el”
„Toată lumea a văzut schimbarea” Crina Pintea, prima reacție după ce CSM București și-a aflat adversara din semifinalele Ligii: „Un vis pentru noi”
Cristian Geambașu Meritul Bojanei
Elias s-a întors în România Ce spune Charalambous despre o eventuală revenire la FCSB: „Am petrecut ani minunați aici”
De ce nu e demis Gâlcă?

Final rapid de coșmar

Săracul Rădoi

Cât de bun e Kopic?

McPuișorul Lamine

Unde are dreptate, unde greșește

Ce va face Hagi atunci?

Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Hagi. Ziua 1

Urât fotbal mai avem!

Frica peste România

Frumosul și bestia

Gardienii fotbalului

Un om important în succesul lui LUCESCU

Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Clement, fratele lui Istvan

Ce credeai, Edi?

Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Jalnica Barcelona anti-Kovacs

„E un punct furat! Era sub nasul ei” VIDEO. Elena Rybakina, discuție aprinsă cu arbitrul de scaun:  „Sistemul e defect, nu glumesc”
„Erau ca niște molii” Iuliu Mureșan, noi detalii despre „curățenia” de la CFR Cluj: „Contracte mari, nemeritate” » 12 jucători au dispărut
CM 2026, un dezastru istoric? 15.000 de dolari pentru vize, prețuri șocante la bilete și hoteluri. Panică în SUA înainte de turneul final
Demolarea Cartierului Evreiesc, episod tragic în istoria Bucureștiului. Cum a fost pusă la pământ Casa cu havuz “Malide”, de pe strada Parfumului
