„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”

Luka Modric, 40 de ani, poartă Milan spre titlu în Serie A. Toate meciurile, aproape toate minutele și o influență colosală în jocul rossonero.

Directorul sportiv al clubului, Igli Tare, e impresionat de veteranul croat. Ce spune Fabio Capello după una dintre rarele partide în care „fenomenul” nu e la maximum.

Luka Modric venea după un sezon epuizant, la Real Madrid și naționala Croației.

Jucase în total peste 70 de partide și mult peste 3.500 de minute în ambele direcții, în foarte multe întreceri.

Nu mai puțin de nouă competiții diferite într-o stagiune!

3.778 de minute a jucat Luka Modric în 73 de meciuri pentru Real și selecționata croată în sezonul precedent

Modric, unic în Top 5 Europa

Așa era Modric când a ajuns la AC Milan. Și a împlinit 40 de ani pe 9 septembrie.

Nimeni nu se aștepta să reziste atât de mult și la un nivel atât de ridicat pe San Siro. Să influențeze jocul rossonero într-o asemenea măsură.

Modric controlează mijlocul terenului. Croatul nu pierde mingea Foto: Imago

De când a sosit, a prins aproape toate minutele în Serie A. Nu numai toate duelurile ca titular. Nemaivăzut în Top 5 Europa la 40 de ani.

1.145 de minute are Modric pe teren în campionatul italian. A pierdut doar 25, la finalul meciurilor cu Cremonese (16) și Udinese (9)

Milan, cu Modric: de la locul 8 la cursă spre titlu

În această toamnă, a plecat și la naționala Croației, a evoluat și acolo în șase întâlniri, chiar dacă mai puțin (292 de minute).

S-a întors și a continuat să impresioneze la Milan. Pentru că el dirijează formația lui Massimiliano Allegri, el îi oferă echilibru, el o împinge mereu înainte.

La 40 de ani, Modric are o influență mare și asupra arbitrilor în Serie A Foto: Imago

Mai ales datorită lui, Milan în varianta 2025-2026 speră la titlu. E acolo, permanent în Top 3, dacă nu prima. După ce încheiase 2024-2025 pe locul 8 în Serie A.

Chiar dacă nu e o dată în maximum de formă sau forță, cum a fost sâmbătă, ceea ce l-a făcut pe Fabio Capello să scrie în editorialul său din Gazzetta dello Sport că „am asistat la o prestație «umană» a acestui fenomen numit Modric”, echipa tot învinge: 1-0 cu Lazio, în alt meci important.

Modric aparține acelei categorii de campioni aproape imposibil de găsit acum. Jucători care, în comparație cu alții, au acordat importanță vieții private, antrenamentelor, dietei și corpului lor Cristian Brocchi, ex-jucător Milan

„Modric se bucură precum un copil la fiecare meci”

Igli Tare, fostul atacant albanez, de peste 15 ani director sportiv la Lazio și, din vară, la Milan, l-a convins pe Modric să semneze pentru roș-negri.

Astăzi, oficialul lombarzilor e încântat de croat și vrea să-l păstreze un sezon în plus la echipă. Să amâne retragerea încă o dată, cel puțin până în 2027.

„A avut un impact devastator la Milan, impresionant chiar și pentru noi.

Totuși, descoperindu-l zi de zi, ca om și ca profesionist, nu mai este o surpriză”, a declarat Tare la Sky Sport Italia.

Modric se bucură precum un copil și pregătește fiecare meci obsesiv. Sper să rămână încă un an, are opțiune pentru un nou sezon Igli Tare, director sportiv Milan

