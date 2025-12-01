„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”
Luka Modric, sufletul lui Milan la 40 de ani Foto: Imago
Campionate

„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 01.12.2025, ora 09:00
alt-text Actualizat: 01.12.2025, ora 09:05
  • Luka Modric, 40 de ani, poartă Milan spre titlu în Serie A. Toate meciurile, aproape toate minutele și o influență colosală în jocul rossonero. 
  • Directorul sportiv al clubului, Igli Tare, e impresionat de veteranul croat. Ce spune Fabio Capello după una dintre rarele partide în care „fenomenul” nu e la maximum. 

Luka Modric venea după un sezon epuizant, la Real Madrid și naționala Croației.

Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Citește și
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia
Citește mai mult
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia

Jucase în total peste 70 de partide și mult peste 3.500 de minute în ambele direcții, în foarte multe întreceri.

Nu mai puțin de nouă competiții diferite într-o stagiune!

3.778 de minute
a jucat Luka Modric în 73 de meciuri pentru Real și selecționata croată în sezonul precedent

Modric, unic în Top 5 Europa

Așa era Modric când a ajuns la AC Milan. Și a împlinit 40 de ani pe 9 septembrie.

Nimeni nu se aștepta să reziste atât de mult și la un nivel atât de ridicat pe San Siro. Să influențeze jocul rossonero într-o asemenea măsură.

Modric controlează mijlocul terenului. Croatul nu pierde mingea Foto: Imago Modric controlează mijlocul terenului. Croatul nu pierde mingea Foto: Imago
Modric controlează mijlocul terenului. Croatul nu pierde mingea Foto: Imago

De când a sosit, a prins aproape toate minutele în Serie A. Nu numai toate duelurile ca titular. Nemaivăzut în Top 5 Europa la 40 de ani.

1.145 de minute
are Modric pe teren în campionatul italian. A pierdut doar 25, la finalul meciurilor cu Cremonese (16) și Udinese (9)

Milan, cu Modric: de la locul 8 la cursă spre titlu

În această toamnă, a plecat și la naționala Croației, a evoluat și acolo în șase întâlniri, chiar dacă mai puțin (292 de minute).

S-a întors și a continuat să impresioneze la Milan. Pentru că el dirijează formația lui Massimiliano Allegri, el îi oferă echilibru, el o împinge mereu înainte.

La 40 de ani, Modric are o influență mare și asupra arbitrilor în Serie A Foto: Imago La 40 de ani, Modric are o influență mare și asupra arbitrilor în Serie A Foto: Imago
La 40 de ani, Modric are o influență mare și asupra arbitrilor în Serie A Foto: Imago

Mai ales datorită lui, Milan în varianta 2025-2026 speră la titlu. E acolo, permanent în Top 3, dacă nu prima. După ce încheiase 2024-2025 pe locul 8 în Serie A.

Chiar dacă nu e o dată în maximum de formă sau forță, cum a fost sâmbătă, ceea ce l-a făcut pe Fabio Capello să scrie în editorialul său din Gazzetta dello Sport că „am asistat la o prestație «umană» a acestui fenomen numit Modric”, echipa tot învinge: 1-0 cu Lazio, în alt meci important.

Modric aparține acelei categorii de campioni aproape imposibil de găsit acum. Jucători care, în comparație cu alții, au acordat importanță vieții private, antrenamentelor, dietei și corpului lor Cristian Brocchi, ex-jucător Milan

„Modric se bucură precum un copil la fiecare meci”

Igli Tare, fostul atacant albanez, de peste 15 ani director sportiv la Lazio și, din vară, la Milan, l-a convins pe Modric să semneze pentru roș-negri.

Astăzi, oficialul lombarzilor e încântat de croat și vrea să-l păstreze un sezon în plus la echipă. Să amâne retragerea încă o dată, cel puțin până în 2027.

„A avut un impact devastator la Milan, impresionant chiar și pentru noi.

Totuși, descoperindu-l zi de zi, ca om și ca profesionist, nu mai este o surpriză”, a declarat Tare la Sky Sport Italia.

Modric se bucură precum un copil și pregătește fiecare meci obsesiv. Sper să rămână încă un an, are opțiune pentru un nou sezon Igli Tare, director sportiv Milan

Citește și

Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea
Campionate
14:25
Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea
Citește mai mult
Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi
Stranieri
10:44
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi
Citește mai mult
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
croatia serie a italia ac milan luka modric igli tare
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Superliga
01.12
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Citește mai mult
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Superliga
01.12
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Citește mai mult
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Handbal
01.12
Urmează Ungaria! România pierde cu Danemarca și merge în grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Citește mai mult
Urmează Ungaria!&nbsp; Rom&acirc;nia pierde cu Danemarca și merge &icirc;n grupa principală cu doar 2 puncte. Duel de foc miercuri
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:59
Danemarca - România 39-31 „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
Danemarca - România 39-31  „Tricolorele” pierd clar ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Va urma un duel cu Ungaria în grupa principală!
23:12
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
Lautaro, relație specială cu Chivu Căpitanul lui Inter: „Primesc mai multe îmbrățișări de la el decât de la soția mea”😄
21:57
FCSB, reclamată la FIFA Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
FCSB, reclamată la FIFA  Campioana are probleme cu transferul lui Andre Duarte » Suma uriașă cerută de Ujpest
22:10
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Epassy in, Onana out! Portarul lui Dinamo va participa la Cupa Africii » E scandal la națională + Ce meciuri ale „câinilor” va rata
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Campionate
01.12
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
Citește mai mult
Aventură fabuloasă VIDEO Cum a transmis un tânăr de 15 ani finala Copa Libertadores » Momentul a devenit viral
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Superliga
01.12
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1: „Lucruri pe care nu le putem controla”
Citește mai mult
„Situație delicată” Depresia îl macină în continuare pe unul dintre  cei mai buni U21 din Liga 1:  „Lucruri pe care nu le putem controla”
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Superliga
01.12
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Citește mai mult
Pe picior de plecare Echipa din Liga 1 a mers fără antrenor la meciul din Cupa României!
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Campionate
01.12
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby
Citește mai mult
Fenerbahce - Galatasaray, scene violente VIDEO S-au încăierat de la încălzire + jucătorii de la U19 s-au bătut și ei. Cine a fost cel mai huiduit jucător din derby

Echipe/Competiții

fcsb 92 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 33 rapid 9 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 13

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share