Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”

- PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, s-a confruntat cu o situație inedită la conferința de presă de la finalul partidei.
Tehnicianul român a fost nevoit să se oprească din a mai răspunde întrebărilor adresate de cei din sală, după ce o alarmă de incendiu a pornit din senin.
Cristi Chivu, o nouă conferință de presă cu peripeții
Chivu a gustat momentul și a glumit cu reporterii: „Cineva fumează, nu eu”, scrie sport.sky.it.
Ulterior, întrebat dacă sunetul este unul deranjant, românul a replicat: „După lovitura la cap, mă deranjează.”
- Chivu a făcut referire la momentul cumplit pe care l-a trăit în anul 2010, când în timpul unui meci cu Verona a suferit o fractură craniană și a fost nevoit să poarte o cască de protecție pentru restul carierei sale de jucător.
Nu a fost prima conferință cu bucluc în care este implicat tehnicianul celor de la Inter.
Înaintea partidei cu Napoli, Chivu a fost „atacat” de câteva insecte prezente în sala de conferință.
Evident, această echipă a lui Inter nu are noroc. Am fumat trei țigări, una după alta. Am vorbit cu echipa și am spus ce trebuia spus, pentru că există un sentiment dulce-amar: pentru performanță, cerințele meciului și modul în care am jucat pe teren Cristi Chivu după 1-2 cu Atletico Madrid
Inter, victorie importantă în Serie A
Cu victoria de la Pisa, Inter a pus capăt unei serii de două înfrângeri consecutive (0-1, cu AC Milan, respectiv 1-2, cu Atletico Madrid).
Lautaro Martinez a fost eroul nerazzurrilor. Căpitanul vicecampioanei Italiei a reușit o „dublă”, în minutele 69 și 83.
Grație acestui succes, Inter este pe locul 3, cu 27 de puncte, la unul în spatele rivalei și liderului din Seria A, AC Milan.