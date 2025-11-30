Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu”

PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, s-a confruntat cu o situație inedită la conferința de presă de la finalul partidei.

Tehnicianul român a fost nevoit să se oprească din a mai răspunde întrebărilor adresate de cei din sală, după ce o alarmă de incendiu a pornit din senin.

Cristi Chivu, o nouă conferință de presă cu peripeții

Chivu a gustat momentul și a glumit cu reporterii: „Cineva fumează, nu eu” , scrie sport.sky.it.

Ulterior, întrebat dacă sunetul este unul deranjant, românul a replicat: „După lovitura la cap, mă deranjează.”

Chivu a făcut referire la momentul cumplit pe care l-a trăit în anul 2010, când în timpul unui meci cu Verona a suferit o fractură craniană și a fost nevoit să poarte o cască de protecție pentru restul carierei sale de jucător.

Nu a fost prima conferință cu bucluc în care este implicat tehnicianul celor de la Inter.

Înaintea partidei cu Napoli, Chivu a fost „atacat” de câteva insecte prezente în sala de conferință.

Evident, această echipă a lui Inter nu are noroc. Am fumat trei țigări, una după alta. Am vorbit cu echipa și am spus ce trebuia spus, pentru că există un sentiment dulce-amar: pentru performanță, cerințele meciului și modul în care am jucat pe teren Cristi Chivu după 1-2 cu Atletico Madrid

Inter, victorie importantă în Serie A

Cu victoria de la Pisa, Inter a pus capăt unei serii de două înfrângeri consecutive (0-1, cu AC Milan, respectiv 1-2, cu Atletico Madrid).

Lautaro Martinez a fost eroul nerazzurrilor. Căpitanul vicecampioanei Italiei a reușit o „dublă”, în minutele 69 și 83.

Grație acestui succes, Inter este pe locul 3, cu 27 de puncte, la unul în spatele rivalei și liderului din Seria A, AC Milan.

Rezumat VIDEO. Pisa - Inter 0-2

