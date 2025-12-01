Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK

Panathinaikos - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin (29 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene în doar 35 de minute.

În meciul din etapa #12 a campionatului Greciei, internaționalul român a intrat după pauză, în locul lui Petros Mantalos.

FOTO. Răzvan Marin, eliminat în Panathinaikos - AEK Atena 2-3

AEK Atena conducea cu 2-0 în momentul în care Marin și-a făcut apariția pe teren. Atacantul sârb Luka Jovic a deschis scorul în minutul 16 și a înscris și în minutul 45+2, din penalty.

Răzvan Marin și-a făcut simțită prezența după doar câteva momente: a văzut primul cartonaș galben în minutul 50.

În minutul 64, Panathinaikos a rămas în inferioritate numerică după ce Touba a încasat al doilea „galben” și a fost eliminat. Cu toate acestea, gazdele au reușit să reducă din diferență prin Tete ('71).

Avantajul numeric al lui AEK Atena nu a ținut mult. Răzvan Marin a văzut al doilea avertisment în minutul 85 și a fost eliminat de arbitrul Robert Schroeder.

Jucătorul român a protestat vehement, dar „centralul” a considerat că Marin l-a călcat pe Filip Juricic și l-a trimis la vestiare, scrie gazzetta.gr.

Djuricic a egalat pentru Panathinaikos ('90), însă AEK s-a impus după ce Jovic a marcat din nou din penalty ('90+3) și a bifat „hat-trick-ul”.

În acest moment, AEK Atena se află pe locul 3 în campionatul Greciei, cu 28 de puncte obținute după 12 partide disputate. Primele poziții sunt ocupate de Olympiacos (31) și PAOK Salonic (29).

Din cauză că a fost eliminat, Răzvan Marin va rata meciul cu OFI Creta din etapa a patra a fazei grupelor Cupei Greciei, programat miercuri.

În acest sezon, românul a jucat în 22 de meciuri pentru AEK Atena în toate competițiile, în care a marcat 3 goluri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport