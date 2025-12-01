FCSB, fără mai mulți titulari la Arad Patronul anunță schimbări în primul „11” la meciul cu UTA din Cupa României: „Nu vor face deplasarea”

Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că, în partida din Cupa României cu UTA Arad, echipa campioană nu se va baza pe mai mulți jucători din primul „11” obișnuit.

În prima etapă din Cupa României, FCSB a învins-o pe Gloria Bistrița cu scorul de 3-1, grație golurilor marcate de Alibec ('25, penalty), Thiam ('45) și Stoian ('90).

Gigi Becali, despre meciul cu UTA: „Jucăm în Cupă cu ce avem”

În contextul în care pentru FCSB urmează derby-ul cu Dinamo, pe 6 decembrie, Gigi Becali a declarat că titulari precum Florin Tănase, Darius Olaru sau Juri Cisotti nu vor juca împotriva „Bătrânei Doamne”.

„Mă interesează Cupa, normal, dar acum suntem aproape de play-off, gata. Jucăm în Cupă cu ce avem. Doar să n-o facă deplasarea Tănase, Olaru, Cisotti, David Miculescu, Bîrligea.

Ăștia nu fac deplasarea. Mă interesează, dar fiecare om are întâietăți în viață”, a declarat Gigi Becali după meciul cu Farul, conform digisport.ro.

În acest moment, FCSB se află pe locul 2 în grupa B din Cupa României, cu 3 puncte, la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, care are un golaveraj superior.

An încheiat pentru Bîrligea?

Daniel Bîrligea ar putea rata meciurile din luna decembrie ale celor de la FCSB. În partida pierdută de FCSB, scor 0-1, cu Steaua Roșie, atacantul a acuzat câteva probleme medicale, dar a jucat în toate cele 90 de minute.

Atacantul a suferit o entorsă la gleznă și ar putea lipsi câteva săptămâni, potrivit lui Elias Charalambous. Astfel, Bîrligea va rata meciurile cu UTA Arad și Dinamo din această săptămână. Nici Baba Alhassan nu va juca în Derby de România, fiind suspendat.

