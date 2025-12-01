Andre Duarte (28 de ani) a ajuns în România pentru a oficializa transferul la FCSB.

Portughezul a ajuns la o înțelegere cu formația campioană, după ce s-a despărțit de formația maghiară Ujpest, pentru care a evoluat până la finalul lunii octombrie.

Așa cum a anunțat GOLAZO.ro anterior, jucătorul portugez a ajuns la Bucureși în noaptea precedentă, iar astăzi, 1 decembrie, urmează să semneze contractul cu FCSB.

Andre Duarte: „Sunt fericit să fiu aici”

Odată cu sosirea în România, fostul fundaș al celor de la FCU Craiova a oferit și o scurtă reacție.

„E bine, mă bucur să fiu din nou aici. Îmi place mult țara și cam asta e. Am mai urmărit unele meciuri din campionatul României în ultima perioadă”, a declarat Duarte.

Întrebat cum se simte după interesul celor de la FCSB pentru el, jucătorul a răspuns: „Sunt doar fericit să mă aflu aici”.

Cele două părți au bătut palma în privința unui contract pe doi ani și jumătate, așa cum a transmis Mihai Stoica în urmă cu câteva zile.

Cifrele lui Andre Duarte:

FCU Craiova: 45 de meciuri, un gol

Ujpest: 44 de meciuri, un gol, o pasă decisivă

Estrela Amadora: 37 de meciuri, două goluri, o pasă decisivă

NK Osijek: 36 de meciuri, o pasă decisivă

Alverca: 3 meciuri

1 milion de euro este cota de piață a lui Andre Duarte, potrivit transfermarkt.com

FOTO. Farul - FCSB 1-2 , ultimul meci jucat de campioană

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport