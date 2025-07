Răzvan Onea (27 de ani), fundașul celor de la Rapid, a vorbit despre importanța rolului de căpitan al echipei, după ce Constantin Gâlcă (53 de ani) i-a încredințat banderola.

Răzvan Onea a ajuns la Rapid în anul 2022, fiind transferat de la Politehnica Iași.

Răzvan Onea, după ce a fost desemnat căpitan la Rapid: „Mă gândeam doar cum să fac să mă impun”

Răzvan Onea este noul căpitan al celor de la Rapid. Fotbalistul a fost întrebat dacă se gândea la așa ceva în momentul în care a fost transferat, iar răspunsul său a fost unul neașteptat.

De asemenea, Onea a vorbit și despre relația cu Cristian Săpunaru, fostul căpitan al echipei.

„În acel moment nu mă gândeam la asta, mă gândeam doar cum să fac să mă impun, pentru că ştim cât de mare era concurenţa şi au fost momente grele pentru că trecuseră 4 etape şi deja mă accidentasem grav.

Revenirea a fost grea, anevoioasă, cu recuperări, dar atunci m-am gândit cum să fac să rămân aici să nu fiu dat la o parte...

(n.r. Ai vorbit cu Săpunaru?) Da, îl aşteptăm alături de noi, cred ca va fi prezent şi îl aşteptăm pentru că ştim cât însemnă prezenţa lui în anturajul echipei.

Au fost nişte ani, am fost obişnuiţi cu el să ia cuvantul, acum trebuie să luăm noi frâiele, cei care am rămas mai experimentaţi şi să încercăm să îl suplinim pe cât posibil”, a declarat Răzvan Onea, pentru orangesport.ro.

Răzvan Onea, despre discursul în vestiar: „A fost doar pe feeling”

„A fost doar pe feeling, ce mi-a venit în momentul în care ne-am strâns în cerc şi am încercat să îi imbărbâtez, ce mi-a venit atunci, am spus ce am simţit atunci, nu am pregătit nimic, am lăsat totul să vina de la sine!”, a mai adăugat Onea.

VIDEO Cristi Săpunaru la „Lumini și umbre”, ep. 11. Zdruncinat când a vorbit despre părinții săi adoptivi, furios pe subiectul Rapid

