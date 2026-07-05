Încă o plecare de la Dinamo Despărțirea de Kopic l-a convins: „Nu mai fac parte din proiect”

Răzvan Patriche, 40 de ani, a lucrat 6 luni la prima echipă a lui Dinamo după retragere, făcând parte din stafful lui Zeljko Kopic

Fostul fundaș central a plecat de la club odată cu tehnicianul croatul

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Patriche are în plan să continue alături de Kopic, atunci când acesta va semna un nou contract.

Patriche a plecat de la Dinamo: „ Mi-am dat acordul, aștept acum un semnal de la el”

„Sunt în vacanță acum, după perioada foarte frumoasă petrecută la Dinamo.

Între timp, am reușit să iau și Licența A, astfel că de acum pot fi antrenor secund în SuperLiga, precum și antrenor principal în Liga 2. Însă, momentan nu mă grăbesc.

Voi vedea ce voi face pe viitor. Pot spune, momentan, faptul că Zeljko Kopic m-a întrebat dacă aș vrea să-l urmez pe viitor acolo unde va lucra, iar eu am spus «Da » .

Și, pentru că mi-am dat acordul, aștept acum un semnal de la el.

Mi-ar plăcea să lucrez cu el pentru că aș avea foarte multe lucruri de învățat, mai ales că eu voi urma pe viitor și cursurile pentru Licența Pro.

Kopic este un antrenor de valoare, care a demonstrat în România ce poate și sunt convins că veți mai auzi despre el și de acum înainte.

Nu în ultimul rând, deși nu mai fac parte din proiectul Dinamo, aș dori să le transmit succes foștilor mei colegi, care au plecat la un nou drum.

Sunt convins că vor face treabă bună pe viitor, iar echipa va fi acolo unde-i este locul, în fruntea fotbalului românesc”, a spus Răzvan Patriche, pentru digisport.ro.

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