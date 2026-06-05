Răzvan Sava (23 de ani) ar putea schimba echipa în această vară, după un sezon în care nu a reușit să se impună la Udinese.

Portarul român ar fi dorit de Pafos, formație din Cipru care va evolua în Europa League în sezonul următor.

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Sava a ajuns la Udinese în vara lui 2024, de la CFR Cluj, pentru aproximativ 2,5 milioane de euro.

Răzvan Sava poate pleca de la Udinese: portarul român este dorit de Pafos

Transferul în Serie A părea un pas important pentru portarul format în fotbalul românesc, însă acesta nu a primit multe șanse la echipa italiană.

Pafos ar fi început discuțiile cu Udinese pentru transferul lui Sava. Goalkeeperul român mai are contract cu formația din Serie A până în iunie 2029, scrie gsp.ro.

În ultima stagiune, Sava a bifat 10 apariții pentru Udinese, 7 în Serie A și 3 în Cupa Italiei, iar ultimul meci bifat datează din 21 decembrie, contra Fiorentinei, când a intrat în minutul 10 după eliminarea lui Maduka Okoye.

Udinese a pierdut atunci cu 1-5, iar portarul român a încasat toate cele cinci goluri.

59 de meciuri a jucat Răzvan Sava la CFR Cluj, perioadă în care a primit 63 de goluri și a încheiat 19 partide fără gol primit. Anterior, portarul român a mai fost legitimat la Torino

Mutarea la Pafos i-ar putea oferi lui Sava șansa de a juca mai mult și de a reveni în circuitul naționalei. Ciprioții caută un portar după plecarea lui Neofytos Michail, ajuns la Universitatea Cluj.

La Pafos, Răzvan Sava ar putea deveni coleg cu Vlad Dragomir, unul dintre cei mai importanți jucători ai clubului.

Mijlocașul român a ajuns în Cipru în 2021 și a intrat în istoria celor de la Pafos după ce a devenit jucătorul cu cele mai multe meciuri disputate pentru club: 205 apariții.

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