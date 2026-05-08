Record doborât de Dragomir Mijlocașul român de la Pafos a intrat istoria clubului » Reacția fotbalistului

Vlad Dragomir (27 de ani), mijlocașul lui Pafos, a intrat în istoria clubului cipriot.

Ce performanță a reușit românul și care a fost reacția sa, mai jos în articol.

Vlad Dragomir a fost transferat de Pafos în vara anului 2021 de la formația italiană Virtus Entella.

Mijlocașul ofensiv s-a adaptat rapid în tricoul ciprioților și a devenit un jucător de bază al echipei, acum fiind și unul dintre căpitani.

Vlad Dragomir a ajuns la 200 de meciuri pentru Pafos

Înaintea partidei de miercuri cu Omonia Nicosia, pierdută de Pafos cu 0-2, Vlad Dragomir a fost premiat.

Jucătorul român a bifat 200 de meciuri pentru ciprioți, devenind primul fotbalist care a atins această bornă în istoria clubului.

„Înaintea meciului de ieri (n.r. de miercuri), l-am omagiat pe un jucător care a intrat pentru totdeauna în istoria noastră.

200 de meciuri jucate. Un record absolut în istoria clubului Pafos FC.

Îți mulțumim, Vlad Dragomir, pentru pasiunea și dedicarea ta, precum și pentru tot ceea ce continui să oferi clubului și comunității noastre, atât pe teren, cât și în afara lui. Să fie multe altele!”, a scris clubul Pafos pe Facebook.

În meciul cu Omonia Nicosia, Vlad Dragomir a jucat 73 de minute, fiind înlocuit de portughezul Domingos Quina, și a mai bifat o apariție pentru echipa sa, ajungând la 201 de partide jucate.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Vlad Dragomir, conform Transfermarkt

De la sosirea sa la Pafos, în 2021, Dragomir a marcat 23 de goluri și a oferit 14 pase decisive în toate aparițiile bifate.

Mijlocașul român a devenit unul dintre oamenii de bază a lui Pafos. În acest sezon, Dragomir a fost folosit în 51 de meciuri, reușind să înscrie 6 goluri și să ofere 4 pase decisive.

Vlad Dragomir: „Mă simt mândru să fac parte din acest club”

Vlad Dragomir a oferit și o reacție pe rețelele de socializare, după ce a realizat această performanță istorică pentru Pafos.

„Sunt onorat să fiu primul jucător din istoria clubului Pafos FC care a ajuns la 200 de meciuri pentru această echipă.

Ce călătorie extraordinară a fost! Am trăit împreună momente de bucurie și de tristețe, dar, indiferent de situație, am rămas uniți și am scris o pagină de istorie la care unii dintre noi nici nu îndrăzneau să viseze.

Mă simt mândru să fac parte din acest club, din acest oraș și din această familie. Mulțumesc tuturor celor care au făcut parte din această călătorie: coechipierilor, antrenorilor, staff-ului, președintelui și, în special, fanilor noștri, care ne-au fost mereu alături.

Și, așa cum spun mereu: «Ne bucurăm împreună și suferim împreună, ca o familie»”, a scris Dragomir pe Instagram.

Alături de Pafos, Vlad Dragomir a cucerit două trofee: Cupa Ciprului (2024) și campionatul (2025).

În acest moment, Pafos se află pe locul 4 în play-off-ul campionatului din Cipru, cu 55 de puncte, la 25 de puncte distanță de liderul Omonia Nicosia, care a câștigat deja titlul.

Pafos are șansa de a câștiga Cupa. Echipa la care este legitimat Vlad Dragomir va juca finala pe 29 mai, împotriva echipei Apollon Limassol.

Clubul cipriot a evoluat și în faza principală a Ligii Campionilor, unde a încheiat pe locul 26, cu 9 puncte acumulate după 8 partide.

