Răzvan Sava, „foarte slab” Portarul român a fost „taxat” de presa italiană, după Udinese - Milan 0-3

Răzvan Sava (23 de ani), portarul lui Udinese, a avut o evoluție modestă în înfrângerea cu AC Milan, scor 0-3.

Goalkeeper-ul român a încasat 3 goluri în partida din etapa a patra a campionatului italian.

Răzvan Sava, criticat după Udinese - Milan 0-3

Presa din Italia a scris despre prestația lui Sava, acesta fiind cel mai slab jucător al gazdelor.

Jurnaliștii de la sport.sky.it nu l-au menajat pe fostul portar de la CFR Cluj: „Portarul Sava a jucat foarte slab pentru echipa lui Runjaic” .

Rainews.it a scos în evidență o paradă pe care a avut-o fotbalistul din România în prima repriză:

„În minutul 19, o ocazie excelentă pentru Milan de a prelua conducerea. Gimenez, aflat într-o situație unu la unu cu portarul, șutează din interiorul careului, dar Sava respinge”.

2,5 milioane de euro a plătit Udinese pentru a-l achiziționa pe Sava, în vara trecută

Cei de la mundoudinese.it au scris despre o posibilă înlocuire a lui Sava în poarta celor de la Udinese. Aceștia consideră că antrenorul Kosta Runjaic ar trebui să îi acorde șanse și lui Alessandro Nunziante, portar de doar 18 ani.

„În timp ce așteptăm revenirea lui Okoye, ar putea fi momentul să îl testăm pe foarte tânărul Nunziante”.

Cei de la tuttomercatoweb.com l-au notat pe Sava cu 5 ca urmare a evoluției din partida cu Milan. Colegii săi au fost notați și ei cu note de 5 sau 5,5. Cel mai slab cotat a fost Karlstrom. Acesta a primit nota 4,5.

