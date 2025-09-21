Dani Coman, cu lacrimi în ochi VIDEO. Președintele lui FC Argeș, discurs emoționant după victoria obținută în ziua în care și-a pierdut tatăl

FC ARGEȘ - U CLUJ 1-0. Dani Coman (46 de ani) președintele alb-violeților, a ținut un discurs emoționant la finalul partidei.

În dimineața zilei de sâmbătă, Dani Coman și-a pierdut tatăl în mod neașteptat. Cu toate acestea, oficialul piteștenilor a asistat la meciul cu U Cluj.

FC Argeș s-a impus la limită, scor 1-0, la Mioveni, după reușita lui Bettaieb din minutul 66. Jucătorii și staff-ul i-au dedicat victoria lui Dani Coman.

După fluierul de final, președintele „vulturilor alb-violeți” a ținut un discurs emoționant, cu lacrimi în ochi, în care le-a mulțumit jucătorilor pentru dăruirea și atitudinea de care au dat dovadă.

„Astăzi s-a văzut, așa cum v-am spus mereu, determinare, dorință, echipă unită. Exact cum v-am zis. Dacă suntem așa cum am fost astăzi, ne va fi foarte greu să pierdem, e greu să ne bată cineva.

De ce? Pentru că suntem cei mai buni. Atunci când suntem uniți, suntem cei mai buni. Eu vă mulțumesc încă o dată și știu că astăzi ați muncit și pentru mine. Vă mulțumesc frumos” , a spus Dani Coman.

Bogdan Andone nu și-a stăpânit nici el emoțiile

Antrenorul piteștenilor a izbucnit în lacrimi și a îngenucheat la finalul partidei.

FC Argeș a urcat pe locul patru în Superliga, cu 19 puncte după 10 meciuri jucate.

