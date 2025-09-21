Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar Una dintre marile speranțe ale motorsportului, mesaj cutremurător: „Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”

Will Macintyre, 18 ani, una dintre marile speranțe ale motorsportului englez a făcut o dezvăluire cutremurătoare: a fost diagnosticat cu cancer.

Inițial, tânărul a crezut că suferea doar de migrene puternice care îl provocau senzații de vomă. A decis să meargă să facă analize amănunțite și rezultatele au fost șocante: cancer cerebral și pulmonar.

„Nu știu când mă voi întoarce, dar mă voi întoarce… Îmi place prea mult sportul ăsta”, își face curaj adolescentul.

Diagnosticat cu cancer cerebral și pulmonar

De pe patul de spital, Will Macintyre, una dintre marile speranțe ale motorsportului englez, a dat vestea îngrozitoare:

„Am fost diagnosticat cu cancer la creier și la plămâni. Din păcate, este atât de grav pe cât pare!”, a scris puștiul pe Instagram.

Nu-și pierde optimismul și e convins: „Fiți siguri, mă voi întoarce la volan cât de curând posibil”

Simptomele apăruseră cu câteva luni în urmă, dar nu le-a dat atenție. A început să se simtă însă tot mai slăbit în ultimele săptămâni, ceea ce l-a determinat să meargă la medic pentru analize amănunțite, scrie bbc.com.

Tomografia computerizată a relevat un diagnostic crunt cancer cerebral și pulmonar.

„Din păcate, e atât de grav pe cât pare”

Mesajul integral al pilotului britanic

„Bună ziua tuturor.

Aceasta este o postare foarte diferită față de cele pe care le pun de obicei, dar o voi spune direct. În ultimele luni, nu m-am simțit prea bine și acum încep să înțeleg puțin mai bine de ce.

Am fost diagnosticat cu cancer la creier și la plămâni. Din păcate, este atât de grav pe cât pare!

Echipa extraordinară de la Spitalul Milton Keynes a fost deja incredibilă, a pus deja la punct un plan de combatere a acestei boli.

Din păcate, asta înseamnă că nu voi putea concura în viitorul apropiat. Dar fiți siguri, mă voi întoarce la volan cât de curând posibil, acolo unde îmi este locul.

Doresc să le mulțumesc din toată inima familiei și prietenilor mei pentru sprijinul acordat și tuturor celor care continuă să mă susțină în această perioadă neașteptată”.

Verstappen și Antonelli, alături de Will

După anunțul tulburător, vicecampionul britanic de F4 din 2023 și vicecampionul Ginetta Junior din 2022 a primit susținere pe rețelele de socializare de la unele dintre cele mai mari nume din motorsport.

„Chiar și oameni pe care nu i-am mai întâlnit niciodată: Max Verstappen, Kimi Antonelli și Susie Wolff, toți îmi doresc tot binele. A fost incredibil. Mulțumesc tuturor, foarte, foarte mult.”

Will le-a mulțumit prietenilor care l-au vizitat la spital. Aceștia i-au adus o cască VR pentru a putea juca golf de pe patul de spital, dar l-au răsfățat și cu dulciuri și gustări:

„Am rezolvat tot ce trebuie ca să fac asta cât mai acasă și mai distractiv posibil. Trebuie doar să facem timpul să treacă mai repede și ori de câte ori vorbesc cu cineva, timpul zboară”, a spus pilotul.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport