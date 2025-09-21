Îl atacă pe Lucescu Selecționerul României, criticat:  „Nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”

Artem Kravets (36 de ani), fost atacant la Dinamo Kiev, a lansat un atac la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani).

Actualul selecționer al naționalei României a fost antrenor al echipei din Ucraina în perioada 23 iulie 2020 - 3 noiembrie 2023.

În prezent, Dinamo Kiev este condusă de Oleksandr Șovkovski (50 de ani), legendă a clubului.

Artem Kravets: „Lucescu nu era deloc interesat de ce se întâmpla acolo”

Kravets a plecat de la Dinamo Kiev la doar 3 luni după instalarea lui Mircea Lucescu pe banca tehnică.

La acea vreme au existat zvonuri potrivit cărora „Il Luce” l-ar fi îndepărtat pe ucrainean de la echipă în urma unui conflict, însă acesta a negat totul.

Kravets a agățat ghetele în cui pe 1 ianuarie 2023, iar după jumătate de an a devenit consilier al lui Igor Surkis, patronul clubului Dinamo Kiev. A colaborat timp de trei luni cu Lucescu, însă relația lor nu a fost deloc una bună.

„Cu Lucescu nu am comunicat deloc, pentru că eram concentrat pe școala de fotbal. Se pare că lui nu-i păsa de școală, așa că ne-am ocupat noi înșine de asta.

Cu Șovkovski am avut un dialog în legătură cu selecția. Am discutat despre ce jucători sunt necesari, pe ce poziții și cu ce caracteristici.

Când părerile se schimbau, aveam dialog. Practic, el era întotdeauna de acord cu toți jucătorii pe care îi recomandam,aproximativ 30, cu excepția unui singur atacant”, a menționat Kravets, citat de sport.ua.

144 de meciuri a jucat Artem Kravets pentru Dinamo Kiev. A marcat de 43 de ori și a reușit 15 pase decisive

Kravets a renunțat la funcția de consilier al lui Surkis la finalul lunii august și a criticat strategia clubului: „Corupția e larg răspândită și nimeni nu are nevoie de idei noi, nu are rost să-mi irosesc resursele pe toate porcăriile astea”.

Sakaryaspor, Arsenal Kiev, Granada, Konyaspor și Kayerispor sunt echipele la care a mai evoluat fostul internațional ucrainean.

