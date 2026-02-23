Gol fabulos în Liga 1 Răzvan Trif, „trasor” de la 30 de metri » Se află la meciul #150 în Superliga

Răzvan Trif a reușit un gol spectaculos în partida dintre Csikszereda și Hermannstadt, din etapa #28 a Superligii.

Fundașul stânga se află chiar la meciul cu numărul 150 în primul eșalon al României.

Gazdele au deschis scorul prin Csuros, în minutul 17, însă Hermannstadt a revenit rapid, prin Aurelian Chițu, care a egalat în minutul 31.

Echipa lui Robert Ilyeș a reacționat însă imediat și a trecut din nou în avantaj doar șapte minute mai târziu.

Răzvan Trif, gol fabulos în meciul Csikszereda - Hermannstadt

După o lovitură de colț pe care portarul David Lazar a respins-o departe de poartă, mingea a ajuns la Răzvan Trif.

Fundașul a șutat fără preluare, un adevărat „trasor” direct în vinclu, de la aproximativ 30 de metri, iar portarul sibienilor nu a mai putut interveni.

De-a lungul carierei, Răzvan Trif a evoluat în Liga 1 pentru Oțelul Galați, CS Mioveni, UTA și Gaz Metan Mediaș.

În sezonul 2022–2023 a fost legitimat la Universitatea Cluj, însă nu a bifat niciun minut.

Acum, Trif a marcat primul său gol pentru Csikszereda, echipă la care joacă de la începutul anului.

