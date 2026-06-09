Arbeloa, out! Real Madrid a anunțat despărțirea de tânărul antrenor: „Mult succes în noul capitol”

Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Alvaro Arbeloa (43 de ani), tehnician care l-a înlocuit pe Xabi Alonso (44 de ani) la mijlocul sezonului recent încheiat.

Înainte de a fi instalat la Real, Arbeloa mai antrenase echipa a doua a „galacticilor”.

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Arbeloa pleacă de la Real Madrid, urmând ca locul său să fie luat de Jose Mourinho, tehnician care a mai antrenat trupa de pe „Bernabeu” între 2010 și 2013.

Alvaro Arbeloa, OUT de la Real Madrid

Printr-un comunicat oficial pe site-ul clubului, „galacticii” au anunțat că aventura antrenorului la Madrid s-a încheiat.

„Real Madrid CF și Álvaro Arbeloa au ajuns la un acord pentru a pune capăt mandatului de antrenor al primei echipe.

Real Madrid îi este profund recunoscătoare lui Álvaro Arbeloa, care de-a lungul carierei sale la club, încă din momentul în care s-a alăturat academiei noastre, a demonstrat întotdeauna loialitate, angajament și profesionalism. Este un adevărat exemplu al valorilor clubului nostru.

Real Madrid, care va fi mereu casa lui, îi urează lui Álvaro Arbeloa și întregii sale familii mult succes în acest nou capitol al vieții lor”, a transmis Real Madrid.

Alvaro Arbeloa a antrenat-o pe Real Madrid în 51 de meciuri, înregistrând 30 de victorii, 5 remize și 16 înfrângeri, fără a reuși să câștige vreun trofeu alături de „galactici”.

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