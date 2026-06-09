„Sper să o conving” Pe cine vrea Ovidiu Mihăilă la națională, după medalia de bronz obținută de CSM București: „Avem nevoie de o jucătoare de valoarea ei” +7 foto
Ovidiu Mihăilă
Handbal

„Sper să o conving” Pe cine vrea Ovidiu Mihăilă la națională, după medalia de bronz obținută de CSM București: „Avem nevoie de o jucătoare de valoarea ei”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 22:26
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 22:26
  • Ovidiu Mihăilă a venit cu o perspectivă pozitivă după performanța reușită de CSM București în EHF Champions League și speră să o poată readuce pe Crina Pintea (36 de ani) la națională.
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Echipa pregătită de Bojana Popovic a ajuns în Final Four după 8 ani și a plecat de Budapesta cu medalia de bronz, însă mai multe voci au criticat prestația „tigroaicelor”, având în vedere sumele mari investite în ultimii ani la club.

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Ovidiu Mihăilă: „Sper să o conving pe Crina să accepte să revină la națională”

Acum, selecționerul naționalei feminine speră să o convingă pe Crina Pintea să revină la echipa națională.

„Evident că noi toți, inclusiv fetele de la CSM București, ne doream locul 1, dar până la urmă hai să privim partea plină la paharului, deoarece observ că multă lume uită că CSM nu a mai fost în Final Four-ul de la Budapesta de opt ani. Metz a așteptat după această Ligă 10 ani.

Nu e ușor să te duci acolo și, gata, ai și luat Liga Campionilor. Nu uitați că CSM a obținut această calificare in extremis. Iar acest lucru i s-a datorat în mare parte doamnei Bojana Popovic. O consider o antrenoare foarte bună.

Dânsa le-a făcut pe fetele de la CSM să strângă rândurile, au făcut apoi meciuri foarte bune în Liga Campionilor, iar apoi au trecut în sferturi în dublă manșă de Esbjerg. Venirea doamnei Bojana a contat enorm.

La Budapesta, fetele de la CSM nu au jucat singure pe teren. Au pierdut din păcate în semifinale, dar în finala mică s-au revanșat și nu au venit cu mâna goală acasă. Consider că pentru CSM București această medalie de bronz poate să fie un punct de plecare pe viitor, mai ales că din câte am înțeles va rămâne acolo și doamna Bojana.

Mi-a plăcut în aceste meciuri cum a jucat Crina Pintea și vă pot spune că îmi doresc să o conving să revină la echipa națională a României. Sunt convins că experiența Crinei Pintea va ajuta mult România la CE.

Eu am avut o primă discuție cu ea, mi s-a părut că este receptivă și deschisă la intenția mea, și sper că într-un final o voi convinge să revină la națională. Avem nevoie de o jucătoare de valoarea ei. E clar că după retragerile Cristinei Neagu și Crinei Pintea de la națională – Neagu s-a și retras apoi de tot din activitate - forța României a mai scăzut.

Domnii Pera și Burcea au început o reconstrucție, am urmat eu la națională, dar ne trebuie timp pentru reveni acolo unde ne dorim cu toți. Vă repet: sper să o conving pe Crina să accepte să revină la națională, deoarece încă ne poate ajuta.

O să urmeze un nou sezon, iar fetele de națională observ că își caută echipe unde să joace mult mai mult. Sunt convins că în vara asta vor urma multe astfel de mutări”, a spus Ovidiu Mihăilă, potrivit prosport.ro.

CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg
CSM București a câștigat medalia de bronz în Liga Campionilor FOTO Captură Digi Sport (4) (Custom).jpg

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Programul naționalei României la Euro 2026, în grupa preliminară

  • Norvegia - România, 4 decembrie, ora 21:00
  • România - Macedonia, 6 decembrie, ora 18:30
  • Elveția - România, 8 decembrie, ora 18:30

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