„Avem discuții pentru ei doi”  Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo
Cătălin Cîrjan - Alexandru Musi FOTO: Sport Pictures / Montaj GOLAZO.ro
Superliga

„Avem discuții pentru ei doi” Andrei Nicolescu, anunț important despre liderii vestiarului de la Dinamo

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 22:14
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 22:14
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele de la Dinamo, a anunțat că doi jucători importanți ar putea părăsi echipa în această vară.
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Întrebat despre eventuale plecări de la Dinamo, Nicolescu a făcut un anunț important referitor la Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi.

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Andrei Nicolescu: „Avem discuții pentru Musi și Cîrjan”

Întrebat dacă vor mai exista jucători care ar putea pleca de la Dinamo în această vară, președintele „câinilor” a spus că există discuții pentru doi dintre liderii vestiarului, dar nicio ofertă concretă nu a sosit până în acest moment.

„Ofertă scrisă nu avem, dar există două discuții deschise, una pentru Cîrjan și una pentru Musi, din străinătate”, a transmis oficialul „alb-roșiilor”.

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a jucat 43 de meciuri în sezonul recent încheiat, reușind să înscrie opt goluri și să ofere șase pase decisive.

3 milioane de euro
este cota lui Cătălin Cîrjan, conform Transfermarkt

Alexandru Musi, fotbalist transferat în vara trecută de la FCSB, a reușit și el un sezon bun la Dinamo, cu 38 de meciuri jucate, opt goluri marcate și cinci pase de gol.

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