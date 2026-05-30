Mourinho a semnat!  Pe câți ani ar urma să se întindă înțelegerea dintre „The Special One” și Real Madrid 

Jose Mourinho (63 de ani) ar fi semnat contractul cu Real Madrid și este gata să revină la formația de pe „Santiago Bernabeu”.

Cât vor plăti „galacticii” pentru a-l aduce pe antrenorul de la Benfica, mai jos în articol.

„The Special One” revine după 13 ani la Real Madrid, formație pe care a mai antrenat-o între 2010 și 2013, punând astfel capăt colaborării sale cu Benfica.

Jose Mourinho ar fi semnat cu Real Madrid

Jose Mourinho ar fi semnat un contract valabil până în 2029 cu Real Madrid , anunță The Athletic. Benfica ar urma să încaseze 15 milioane de euro în urma acestei mutări.

Mourinho părăsește clubul portughez după doar un sezon. Totuși, între Real Madrid și Benfica nu ar fi existat negocieri până acum, iar lusitanii așteaptă clarificări din partea antrenorului, notează record.pt.

Între timp, au început deja discuțiile privind formarea staff-ului tehnic al lui Mourinho la Real Madrid. Se pregătește și următoarea campanie de transferuri a „galacticilor” din vară.

„The Special One” îl va înlocui pe Alvaro Arbeloa pe banca tehnică a madrilenilor, care l-a înlocuit la rândul său pe Xabi Alonso în ianuarie.

De la preluarea postului, Arbeloa nu a reușit să-i impresioneze pe Florentino Perez și pe conducerea clubului Real Madrid, înregistrând 18 victorii, două egaluri și opt înfrângeri.

În primul său mandat la Real, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

„The Special One” pleacă de la Benfica după un sezon prin de contraste. Clubul din Lisbona nu a suferit nicio înfrângere în acest sezon, dar a terminat pe locul trei după ce a înregistrat nu mai puțin de 11 remize.

Jose Mourinho ar fi impus două condiții pentru a semna cu Real Madrid

Concret, cele două cerințe a antrenorului portughez sunt legate de gestionarea lotului, respectiv de organigramă.

Mourinho și-ar dori să aibă un cuvânt de spus în privința transferurilor, nu neapărat în privința numelor, cât a pozițiilor care trebuie acoperite, întrucât acesta e de părere că lotul este dezechilibrat în prezent, informează as.com.

A doua condiție este legată de respectarea ierarhiilor și a activității tuturor departamentelor. Prin această cerință „The Special One” urmărește evitarea unor situații precum conflictul dintre Vinicius și Xabi Alonso.

