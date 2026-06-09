Manuela Irina Pătrășcoiu, directorul general al Companiei Naționale de Investiții, a venit cu detalii despre proiectele aflate în desfășurare, inclusiv noul stadion al celor de la Dinamo.

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Șefa CNI a transmis că proiectul este pe lista celor mai importante investiții ale instituției, deși lucrările sunt blocate de mai mult timp din cauza detaliilor birocratice.

Manuela Irina Pătrășcoiu: „În domeniul sportului e vizată și Arena Multifuncțională Dinamo”

„În prezent, Compania Națională de Investiții (CNI) gestionează un portofoliu extins, concentrat atât pe finalizarea obiectivelor demarate în anii anteriori, cât și pe implementarea unor proiecte emblematice.

(...) În domeniul sportului sunt vizate realizarea sălilor polivalente din Brașov și Tulcea, dar și dezvoltarea unor stadioane de referință, precum «Gheorghe Hagi» din Constanța și Arena Multifuncțională Dinamo”, a declarat Pătrășcoiu, potrivit agendaconstructiilor.ro.

CNI beneficiază de un buget de 2,5 miliarde de lei alocat pentru 2026, având un portofoliu de aproape 1.000 de proiecte aflate în implementare la nivel național și se va concentra pe finalizarea obiectivelor aflate în stadii avansate.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1 - și va avea 26.217 de locuri, cu dotări ultramoderne, omologată de UEFA, care va deservi și drept complex sportiv. Va costa 117 milioane de euro.

Ar trebui să fie gata în 2029.

Stadionul va fi dotat cu:

spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori

o boxă generoasă pentru presă

spații pentru spectatorii cu dizabilități

spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant

propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri

tribune acoperite integral.

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