Avertismentul lui Mureșan Președintele de la CFR anunță: „Dacă nu se schimbă nimic,  plec” + Când revine Louis Munteanu

Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a anunțat că va demisiona în cazul în care situația echipei nu se redresează.

Andrea Mandorlini, fostul tehnician al clujenilor, a fost demis după înfrângerea suferită de „feroviari” contra celor de la Petrolul, 0-1, în etapa 13 din Liga 1.

Iuliu Mureșan: „Dacă nu se schimbă nimic, plec și recomand pe altcineva”

„Domnul Varga tot speră să facem ceva, ceea ce sper și eu. Nu pot să divulg, dar am un plan concret care se va pune în aplicare, pentru că nu ne putem permite să pierdem puncte.

Am discutat, am analizat și cauzele pe care le-am observat eu. Am analizat niște cauze care vin și mai din trecut și ce trebuie să facem ca să le schimbăm. (n.r. - Ioan Varga) A fost de acord și lucrăm pentru a înfăptui ceea ce credem că trebuie să facem.

Trebuie să readucem CFR-ul cât de aproape de ceea ce a fost până acum. Trebuie să deblocăm echipa mental, pentru că este un blocaj clar. Echipa e în groapă, e debusolată și e căzută din punct de vedere mental”, a declarat președintele clujenilor, la Fanatik Superliga.

Eu nu am venit să „omor” pe nimeni, nu am venit să dau afară pe nimeni. Dar dacă cineva nu corespunde și nu fac nimic, înseamnă că eu sunt incompetent. Și eu nu consider că sunt așa și iau măsuri repede, nu stau mult pe gânduri. Cu cât o mai lungim, cu atât echipa e tot mai în groapă. Iuliu Mureșan

Președintele clujenilor susține că va părăsi echipa dacă situația nu se îmbunătățește în urma schimbărilor care vor avea loc.

„Ceva voi face, că nu se poate altfel. Dacă nu, atunci plec. Dacă nu pot face, trebuie să vină altcineva să facă. Eu sunt radical în primul rând cu mine. Dacă nu pot să fac, trebuie să vină cel care poate mai bine ca mine.

Eu țin foarte mult la club. Că noi l-am reînființat și l-am adus unde este. Și n-aș vrea să îmi leg numele de o cădere a clubului, nu știu pe unde.

Și de aceea, dacă nu pot să fac ceva în timp scurt, relativ scurt, nu neapărat o săptămână, dar nici luni de zile, plec eu și recomand pe altcineva”.

Când m-a sunat Neluțu Varga și mi-a spus că „uite, vreau să aleg între tine și Marian Copilu”, imediat i-am spus să-l ia pe Copilu. M-a preferat pe mine Iuliu Mureșan

Întrebat dacă n-ar merita un rol în staff-ul echipei și fostul fotbalist Ricardo Cadu, Mureșan a spus:

„Sută la sută ar merita. A însemnat atât de mult, eu l-aș aduce, nu știu pe ce post. Urmează să mai vorbesc, să vedem pe ce funcție, dar să-l aducem la club, pentru că are un caracter mare, care îi influențează și pe ceilalți”.

Iuliu Mureșan: „ Mi-a fost rușine când am văzut cum ne domina Farul”

Ardelenii, acum sub comanda antrenorului interimar Ovidiu Hoban, au suferit o înfrângere, scor 0-2, cu Farul.

„Mi-a fost rușine când am văzut cum ne pasau și ne dominau cei de la Farul la joc. Au avut două atacuri în primele 20 de minute și deja era 2-0 pentru ei.

N-am putut să remarc pe nimeni din echipa CFR-ului după meciul ăsta, în afară de copilul Biliboc ”, a mai declarat Iuliu Mureșan.

13 este poziția ocupată de CFR Cluj în Superliga, cu 13 puncte acumulate, după cele 14 partide jucate

Când poate reveni Louis Munteanu: „A avut o leziune la gambă”

Louis Munteanu, golgheterul clujenilor, nu a jucat în ultimele două partide din Superliga, iar Iuliu Mureșan a explicat când ar putea reveni fotbalistul:

„Louis Munteanu a avut o mică accidentare. Puteam să-l băgăm să joace, el își dorește foarte mult. Dar, discutând cu staff-ul medical, am zis că mai bine nu riscăm decât să îl reaccidentăm și să stea câteva luni.

Dacă se reaccidenta în acea zonă, era o problemă foarte mare. A avut o leziune și după o altă leziune în același loc, la gambă.

E un jucător foarte valoros și avem mare nevoie de el în toate meciurile, are nevoie și naționala de el, deci trebuie să fim atenți. Eu sunt convins că la meciul cu Dinamo va fi apt, poate și mâine, așa puțin... ”

27 de goluri a marcat Louis Munteanu pentru CFR Cluj în cele 56 de meciuri jucate

CFR Cluj va juca pe 28 octombrie împotriva celor de la CSM Slatina, în Cupa României. Pe 31 octombrie, clujenii vor juca împotriva lui Dinamo.

