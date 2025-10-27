Nicolescu plânge după Selmani Președintele lui Dinamo îl regretă pe kosovar: „Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui, eram pe primul loc”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit despre situația din ofensiva echipei, unde clubul nu a reușit să-l înlocuiască pe Astrit Selmani, golgeterul din sezonul trecut

Selmani a marcat 14 goluri în 39 de meciuri pentru „câini” în Superliga 2024-2025.

Sezonul acesta, Dinamo are doar 2 atacanți de meserie în lot, Perica (1 gol) și Pop (2 goluri).

„Atacanții noștri au rămas datori față de echipă, față de suporteri.

Trebuie să le dăm încredere și să facem ce putem mai bine să-i punem în formă. În iarnă, vedem ce se întâmplă.

Acum n-avem altă soluție decât să ne focusăm pe ce avem de făcut.

Dacă am fi avut un atacant cu cifrele lui Selmani de anul trecut, din primele 14 etape, cred că aveam spre 30 de puncte. Eram pe primul loc, statistic vorbind, că nimeni nu poate garanta”, a spus Andrei Nicolescu pentru fanatik.ro.

Selmani a plecat în această vară de la Dinamo, liber de contract.

Nu a vrut să prelungească din motive financiare și a ajuns în liga a doua chineză, la Shaanxi Union, unde are 5 goluri și 2 assisturi în 11 meciuri.

Musi e unul dintre pilonii principali ai echipei, e netransferabil în România. E un jucător important, pe cale să devină și mai important Andrei Nicolescu

VIDEO Supergolul lui Selmani cu U Cluj, în play-off -ul trecut

