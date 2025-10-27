Crede că Rădoi greșește   Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova  „Rupi echipa în două” +7 foto
Crede că Rădoi greșește Marius Șumudică a analizat strategia de la Universitatea Craiova „Rupi echipa în două"

Publicat: 27.10.2025, ora 13:07
Actualizat: 27.10.2025, ora 13:07
  • Metaloglobus - U Craiova 0-0. Marius Șumudică (54 de ani) crede că a identificat o greșeală pe care Mirel Rădoi (44 de ani) o face la Universitatea Craiova.

În ultimele 5 meciuri de campionat, Universitatea Craiova a câștigat un singur meci: 3-1 cu Unirea Slobozia, în etapa 13.

În rest, echipa antrenată de Mirel Rădoi a mai bifat 2 remize (0-0 cu Metaloglobus și 2-2 cu Dinamo) și 2 înfrângeri (0-1 cu FCSB și Oțelul Galați).

Marius Șumudică, mesaj pentru Rădoi: „Rupi echipa în două”

Fostul antrenor al Rapidului nu este de acord cu faptul că Mirel Rădoi schimbă aproape în totalitate primul „11” al oltenilor înainte de fiecare meci.

„E clar că în acest moment există un recul. Eu nu sunt adeptul să schimb așa de mulți jucători de la un meci la altul.

În momentul în care tu joci din 3 în 3 zile, procesul de antrenament te schimbă. Tu nu poți să antrenezi tot grupul la același nivel.

Va trebui pe unii să-i recuperezi imediat după joc și la 48 de ore organismul e cel mai căzut. Cu un grup de jucători care a jucat trebuie să faci un anumit tip de antrenament, iar cu ceilalți care nu au jucat trebuie să faci un alt tip de antrenament. Practic, rupi echipa în două.

Nu sunt de acord cu niciun antrenor care schimbă o mare parte din jucători din 3 în 3 zile. Dacă schimbi 2,3 sau 4 jucători, sunt de acord, dar nu sunt de acord să schimbi jumătate de echipă. Schimbând jumătate de echipă procesul de antrenament nu mai este același”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Primul „11” folosit de Universitatea Craiova cu:

  • Metaloglobus: Isenko - Rus, Mogoș, Screciu - Mora, David Matei, Băluță, Lyes Houri, Florin Ștefan - Nsimba, Baiaram
  • Noah: Isenko - Stevanovic, Rus, Romanchuk - Mora, Samuel Teles, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Etim, Al Hamlawi
  • Unirea Slobozia: Isenko - A. Rus, Screciu, Romanchuk - L. Paradela, D. Matei, T. Băluță, Houri, F. Ștefan - Nsimba, Ș. Baiaram
  • FCSB: Isenko - Ad. Rus, Screciu, Romanchuk - Rădulescu, Teles, Băluță, Cicâldău, Fl. Ștefan - Nsimba, Etim

FOTO Conflict fani - jucători după Metaloglobus - U Craiova

Marius Șumudică: „Cu primii 11 se leagă relații de joc”

Marius Șumudică a subliniat importanța folosirii aceluiași prim „11” în meciuri, lucru care se și vede la Universitatea Craiova atunci când Mirel Rădoi face acest lucru.

„Atâta timp cât folosești primii 11 și începi să-i recuperezi, aduci același proces de antrenament, duci același ciclu săptămânal. În momentul în care joci cu primii 11 se leagă relații de joc.

Vă dau un singur exemplu, uitați-vă câte ocazii are Craiova în momentul în care intră Nicușor Bancu și câte ocazii are cât a jucat Florin Ștefan acolo. Rădoi joacă un 3-5-2 în care jucătorii de bandă trebuie să aducă un aport ofensiv important. Cât a fost Ștefan nici n-au ajuns la poartă, cum a intrat Bancu au avut patru ocazii de gol rarisime.

V-am dat un exemplu de un titular, nu mai spun de fundașii centrali care sunt schimbați de la meci la meci. Nu numai că sunt schimbați ca prezență în teren, sunt schimbați ca poziționare.

Apare Mogoș care nu a mai jucat de nu știu cât timp, Rus joacă un meci în stânga, unul în dreapta, altul în zonă centrală, îl duci pe Screciu ca fundaș central de picior stâng. Sunt niște permutări la care suferă relațiile de joc”, a mai precizat Marius Șumudică, conform sursei citate.

VIDEO. Declarațiile lui Mirel Rădoi după Metaloglobus - U Craiova 0-0

Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Marius Sumudica metaloglobus
