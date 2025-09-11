Xabi Alonso, antrenorul lui Real Madrid, ar dori să renunțe la serviciile lui David Alaba (33 de ani), Antonio Rudiger (32 de ani) și Raul Asencio (22 de ani).

„Galacticii” s-ar afla deja în negocieri cu Ibrahima Konate (26 de ani).

Conducerea celor de la Real Madrid, alături de Xabi Alonso, a realizat deja planurile pentru viitorul sezon.

3 fundași sunt pe lista de transferuri a lui Real Madrid

Xabi Alonso ar dori să renunțe la serviciile lui David Alaba, Antonio Rudiger și Raul Asencio , conform donbalon.com.

Despărțirea dintre Real Madrid și primii doi ar fi ușor de realizat, întrucât contractele lor expiră la finalul acestui sezon.

Raul Asencio nu ar dori să plece și ar vrea să își continue angajamentul pentru a încerca să câștige postul de titular, conform sursei citate.

Totuși, fotbalistul crescut în academia madrilenilor nu a evoluat niciun minut în acest sezon și șansele sale de a se impune sunt infime.

Ibrahima Konate, în negocieri avansate cu Real Madrid

Liverpool nu a reușit să îl convingă pe Ibrahima Konate să semneze prelungirea contractului scadent în vară și fundașul francez ar fi dorit cu insistență de Real Madrid.

60.000.000 de euro este cota de piață a lui Ibrahima Konate, conform Transfermarkt

Conducerea de pe „Santiago Bernabeu” ar fi demarat deja negocierile cu fotbalistul „cormoranilor”. Cele două părți ar fi ajuns la un acord cu privire la durata contractuală, mai precis până în 2031.

„Real Madrid, conștientă de necesitatea de a-și consolida apărarea pe termen lung, a acționat rapid pentru a-l transfera pe Ibrahima Konate.

Contractul, care va fi valabil până în 2031, va permite clubului să se asigure de un fundaș central tânăr, puternic și cu experiență în elita europeană”, arată publicația iberică fichajes.net.

Ibrahima Konate a fost integralist în 3 din 4 partide disputate de Liverpool în acest sezon.

