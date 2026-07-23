Petiția care a zguduit fotbalul Au cerut excluderea permanentă a Argentinei de la Mondial și au adunat 23 de milioane de semnături!

O petiție inițiată în timpul CM 2026, care cere excluderea Argentinei de la viitoarele turnee finale, a fost aproape să doboare un record mondial. Detalii, mai jos în articol.

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Campionatul Mondial găzduit de SUA, Mexic și Canada a stârnit numeroase controverse, care au fost cauzate de pauzele de hidratare, cazul Balogun sau de relația apropiată a președintelui american Donald Trump cu Gianni Infantino, șeful FIFA.

Petiția care cere excluderea Argentinei de la Campionatul Mondial, aproape de un record mondial

Și Argentina a fost subiectul mai multor controverse. De-a lungul turneului final, naționala lui Lionel Messi a fost acuzată de favoritism din partea FIFA, care ar fi ajutat-o să ajungă până în finală.

Astfel, conform sports.yahoo.com, în timpul turneului, s-a deschis o petiție intitulată „Dați afară Argentina de la Campionatul Mondial”. În descrierea acesteia se susține că FIFA și arbitrii au fost „părtinitori față de Lionel Messi și Argentina”.

În cadrul acestei petiții se mai menționează: „De ce ar mai concura restul lumii, dacă învingătoarea a fost deja decisă? Excludeți Argentina de la Campionatul Mondial și oferiți tuturor celorlalte echipe o șansă corectă”.

Petiția, care în prezent este închisă, a fost aproape să stabilească un nou record mondial. Au fost strânse nu mai puțin de 23.316.108 de semnături.

Recordul este deținut de mișcarea „Jubilee 2000”, lansată în 1997, care solicita anularea datoriilor imposibil de achitat ale celor mai sărace state ale lumii până la sfârșitul anului 2000.

Peste 23 de milioane de oameni din 170 de țări au semnat această petiție în mai puțin de o săptămână. FIFA ne-a ignorat, dar Spania a făcut dreptate. Mulțumim, Spania. Un alt mesaj din cadrul petiției

În mediul online ar fi apărut mai multe teorii conform cărora Campionatul Mondial ar fi fost aranjat de la început, astfel încât Argentina să poată câștiga turneul final.

Internauții și-au arătat nemulțumirea pe rețelele de socializare. Aceștia au creat, cu ajutorul Inteligenței Artificiale, mai multe meme-uri care au devenit virale, care îi au în prim-plan pe Lionel Messi și Gianni Infantino.

În unele imagini, Messi este ajutat de Infantino să câștige mai multe probe sportive, în unele fiind clar avantajat de șeful forului mondial.

Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale în fața Spaniei cu scorul de 1-0 și a ratat șansa să câștige cel de-al doilea titlu mondial consecutiv și al patrulea din istorie.

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