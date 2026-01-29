„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”

Dagur Sigurdsson (52 de ani), antrenorul naționalei Croației de handbal masculin, a răbufnit din cauza condițiilor de la Campionatul European.

În semifinale, Croația va întâlni Germania într-un meci programat vineri, de la ora 18:45, în Danemarca, la Herning, în sala Jyske Bank Boxen.

În cadrul unei conferințe de presă, Dagur Sigurdsson nu s-a mai putut abține și a izbucnit.

Dagur Sigurdsson: „EHF ne-a tratat ca pe niște găini”

Spre deosebire de celelalte trei semifinaliste: Germania, Danemarca și Islanda, Croația nu a fost cazată în orașul Herning, ci la 40 km distanță, în Silkeborg.

„Nu am avut timp să mă gândesc la meci. Am ajuns în Danemarca la 14:30 și a trebuit să venim direct aici. Nu suntem cazați aproape de arenă. Am făcut 35 de minute cu mașina pentru acest circ și mai avem încă 35 de minute de parcurs înapoi.

Nu am putut să țin un antrenament cu echipa. Asta demonstrează că EHF nu se interesează de jucători și de echipe. Suntem tratați ca fast-food-ul. Nu le pasă de calitate, ci doar de vânzare. Fac un spectacol și o conferință de presă reușită.

Nu contează că am avut un drum de patru ore din Malmo. Am fost în grupa de la Malmo și am avut cu două zile mai puțin pentru a juca șapte meciuri. Oricine se pricepe cât de cât la sport știe că este prea mult pentru jucători.

A trebuit să jucăm două meciuri în 22 de ore. A doua zi dimineață ne-au urcat într-un autobuz și ne-au plimbat ca pe niște găini până aici, departe de orice.

Apoi trebuie să vin eu aici și să țin o conferință de presă. Suntem în semifinale. Este șocant și scandalos. Vă mulțumesc tuturor. Abia aștept momentul în care pot pleca”, a declarat Dagur Sigurdsson, citat de handball-planet.com.

FOTO. Jucătorii Croației au adormit pe jos în autocar

Ovo je slika i prilika organizacije Eura. Naši reprezentativci umjesto u Herning, smješteni su u 40 km udaljeni Silkeborg. Svi ostali polufinalisti smješteni su u Herningu. Dečki su igrali DVA dana ZAREDOM, i jutros se 5 sati vozili busom. Iscrpljeni spavali na podu. Sramota. pic.twitter.com/Rxawc9cF8E — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV) January 29, 2026

Dagur Sigurdsson: „Este alarmant și nu accept această abordare”

Întrebat ce plan are pentru perioada următoare, Sigurdsson a replicat:

„Nu avem resursele necesare pentru a rezolva această situație. Pur și simplu este ceea ce este. Planificarea este incredibilă. Jucăm două zile consecutive, avem cu o zi mai puțin pentru odihnă și, în plus, avem și deplasarea. Celelalte echipe stau la hotel și se pot pregăti mai bine pentru semifinală.

Este alarmant și nu accept această abordare. Știu că e dificil, dar atunci când devine nedrept pentru unii, trebuie să vorbesc. Până acum nu ne-am plâns, dar când te trezești și trebuie să faci atât de mult drum, nu este în regulă. Și apoi, peste toate, trebuie să vin și la această conferință de presă.

Este imposibil să ai un antrenament de calitate în aceste condiții. Sper ca mâine să fie mai bine, dar se pare că le pasă doar de spectacol. Sper ca meciul de mâine să fie unul bun”, a spus Sigurdsson

Acesta a vorbit și despre problemele legate de alimentație:

„Nu vreau să tot mă plâng. Aceasta nu este principala mea problemă. Problema este timpul și lipsa de respect față de echipă.

Toate echipele au mâncat la același hotel. Pentru mine a fost în regulă nu pot vorbi în numele celorlalți”, a concluzionat antrenorul croat pentru sursa citată.

Idemo dalje. Ovo je hrana na rukometnom Euru. Naše dečke u zobenoj kaši u Malmöu je dočekao crv, a u Herningu su jeli bolonjez s komadima plastike. pic.twitter.com/Mv3HiSl9XG — Ivan Forjan (@ForjanNovaTV) January 29, 2026

Vineri, Croația va avea șansa să se califice pentru a patra oară în finala Campionatului European de handbal masculin. Pentru a face acest lucru, formația antrenată de Dagur Sigurdsson va trebui să treacă de Germania.

În cazul în care va ajunge în ultimul act, Croația va avea șansa să pună mâna pe prima ei medalie de aur din istorie.

3 medalii de argint a obținut Croația la Campionatele Europene de handbal masculin: 2008, 2010, 2020

