Bodo/Glimt, calificare fabuloasă  Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid!

Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei, a obținut o calificare fabuloasă în play-off-ul Ligii Campionilor, după trei rezultate senzaționale obținute în ultimele trei partide din faza principală a competiției.

După primele 5 etape disputate, norvegienii aveau doar două puncte acumulate, golaveraj -4 și 0.2% șanse de calificare, conform Football Meets Data. Accederea în play-off-ul Champions League părea compromisă.

Pe norvegieni îi așteptau dueluri cu Borussia Dortmund, în deplasare, cu Manchester City, pe teren propriu, și cu Atletico Madrid, din nou în deplasare.

Misiunea jucătorilor de la Bodo/Glimt era cu atât mai dificilă, ținând cont că aceștia nu mai jucaseră în campionat din noiembrie! Practic, singurele partide oficiale au fost cele din Champions League.

La partida cu Dortmund, norvegienii au obținut un egal, 2-2, după ce au fost conduși de două ori pe parcursul meciului. Ulterior, la meciul cu City, din etapa #7, aceștia s-au impus în mod clar, dominând echipa lui Guardoiola.

Cu un avantaj de două goluri la pauză, după reușitele lui Kasper Hogh din minutele 22 și 24, Bodo/Glimt a mai marcat un gol în partea a doua și a mai avut o reușită anulată de VAR, pe motiv de ofsaid.

Deși City a punctat ulterior pentru 3-1 prin Rayan Cherki, trupa lui Guardiola nu a mai putut reveni, astfel că Bodo a obținut trei puncte mari care i-au dat speranțe înainte de ultima etapă.

Doar 2% șanse de calificare înainte de ultima rundă!

Cu 6 puncte acumulate, Bodo/Glimt avea nevoie de un miracol în ultima rundă pentru a merge mai departe. Norvegienii aveau doar 2% șanse să obțină calificarea!

57,5 milioane de euro este valoarea de piață a lotului lui Bodo/Glimt, conform Transfermarkt

Pe terenul lui Atletico Madrid, nordicii au reușit o nouă surpriză și au câștigat cu 2-1, după ce trupa lui Simeone deschisese scorul în minutul 15 și mai avusese încă un gol anulat după intervenția VAR.

Ca urmare a victoriei de la Madrid, dar și a celorlalte rezultate, Bodo a prins locul 23 în Ligă, poziție care duce în play-off, acolo unde ar putea juca cu Real Madrid sau Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la 13:00 (ora României).

𝐁𝐎𝐃Ø/𝐆𝐋𝐈𝐌𝐓 𝐀𝐏𝐏𝐑𝐄𝐂𝐈𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐎𝐒𝐓 🔥



𝗟𝗘𝗧 𝗧𝗛𝗔𝗧 𝗦𝗜𝗡𝗞 𝗜𝗡:

• No Champions League wins before 2026

• Beating City and Atlético 𝑩𝑨𝑪𝑲-𝑻𝑶-𝑩𝑨𝑪𝑲

• No competitive games since December 10th

• Coming from a town of just 54,000 people



After… pic.twitter.com/gd74oUniCm — 433 (@433) January 29, 2026

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

Loc Echipa Golaveraj Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Arsenal 23-4 (+19) 24 2 Bayern 22-8 (+14) 21 3 Liverpool 20-8 (+12) 18 4 Tottenham 17-7 (+10) 17 5 Barcelona 22-14 (+8) 16 6 Chelsea 17-10 (+7) 16 7 Sporting 17-11 (+6) 16 8 Manchester City 15-9 (+6) 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Real Madrid 21-12 (+9) 15 10 Inter Milano 15-7 (+8) 15 11 PSG 21-11 (+10) 14 12 Newcastle 17-7 (+10) 14 13 Juventus 14-10 (+4) 13 14 Atletico Madrid 17-15 (+2) 13 15 Atalanta 10-10 (0) 13 16 Leverkusen 13-14 (-1) 12 17 Dortmund 19-17 (+2) 11 18 Olympiacos 10-14 (-4) 11 19 Club Brugge 15-17 (-2) 10 20 Galatasaray 9-11 (-2) 10 21 Monaco 8-14 (-6) 10 22 Qarabag 13-21 (+8) 10 23 Bodo/Glimt 14-15 (-1) 9 24 Benfica 10-12(-2) 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 11-14 (-3) 9 26 Pafos 8-11 (-3) 9 27 Royale Union SG 8-17 (-9) 9 28 PSV 16-16 (0) 8 29 Bilbao 9-14 (-5) 8 30 Napoli 9-15 (-6) 8 31 Copenhaga 12-21 (-9) 8 32 Ajax 8-21 (-13) 6 33 Frankfurt 10-21 (-11) 4 34 Slavia Praga 5-19 (-14) 3 35 Villarreal 5-18 (-13) 1 36. Kairat 7-22 (-15) 1

