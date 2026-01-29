Bodo/Glimt, calificare fabuloasă  Cu 0,2% șanse la primăvara Ligii, norvegienii au reușit imposibilul , după victorii cu City și Atletico Madrid!
Bodo/Glimt FOTO: IMAGO
Superliga

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 20:29
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 20:29
  • Bodo/Glimt, vicecampioana Norvegiei, a obținut o calificare fabuloasă în play-off-ul Ligii Campionilor, după trei rezultate senzaționale obținute în ultimele trei partide din faza principală a competiției.

După primele 5 etape disputate, norvegienii aveau doar două puncte acumulate, golaveraj -4 și 0.2% șanse de calificare, conform Football Meets Data. Accederea în play-off-ul Champions League părea compromisă.

Bodo/Glimt, calificare fabuloasă în play-off-ul Ligii Campionilor

Pe norvegieni îi așteptau dueluri cu Borussia Dortmund, în deplasare, cu Manchester City, pe teren propriu, și cu Atletico Madrid, din nou în deplasare.

Misiunea jucătorilor de la Bodo/Glimt era cu atât mai dificilă, ținând cont că aceștia nu mai jucaseră în campionat din noiembrie! Practic, singurele partide oficiale au fost cele din Champions League.

La partida cu Dortmund, norvegienii au obținut un egal, 2-2, după ce au fost conduși de două ori pe parcursul meciului. Ulterior, la meciul cu City, din etapa #7, aceștia s-au impus în mod clar, dominând echipa lui Guardoiola.

Cu un avantaj de două goluri la pauză, după reușitele lui Kasper Hogh din minutele 22 și 24, Bodo/Glimt a mai marcat un gol în partea a doua și a mai avut o reușită anulată de VAR, pe motiv de ofsaid.

Deși City a punctat ulterior pentru 3-1 prin Rayan Cherki, trupa lui Guardiola nu a mai putut reveni, astfel că Bodo a obținut trei puncte mari care i-au dat speranțe înainte de ultima etapă.

Doar 2% șanse de calificare înainte de ultima rundă!

Cu 6 puncte acumulate, Bodo/Glimt avea nevoie de un miracol în ultima rundă pentru a merge mai departe. Norvegienii aveau doar 2% șanse să obțină calificarea!

57,5 milioane de euro
este valoarea de piață a lotului lui Bodo/Glimt, conform Transfermarkt

Pe terenul lui Atletico Madrid, nordicii au reușit o nouă surpriză și au câștigat cu 2-1, după ce trupa lui Simeone deschisese scorul în minutul 15 și mai avusese încă un gol anulat după intervenția VAR.

Ca urmare a victoriei de la Madrid, dar și a celorlalte rezultate, Bodo a prins locul 23 în Ligă, poziție care duce în play-off, acolo unde ar putea juca cu Real Madrid sau Inter Milano, formația antrenată de Cristi Chivu.

Tragerea la sorți va avea loc vineri, 30 ianuarie 2026, de la 13:00 (ora României).

Clasamentul final al fazei principale din Liga Campionilor

LocEchipaGolaverajPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Arsenal23-4 (+19)24
2Bayern22-8 (+14)21
3Liverpool20-8 (+12)18
4Tottenham17-7 (+10)17
5Barcelona22-14 (+8)16
6Chelsea17-10 (+7)16
7Sporting17-11 (+6)16
8Manchester City15-9 (+6)16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Real Madrid21-12 (+9)15
10Inter Milano15-7 (+8)15
11PSG21-11 (+10)14
12Newcastle17-7 (+10)14
13Juventus14-10 (+4)13
14Atletico Madrid17-15 (+2)13
15Atalanta10-10 (0)13
16Leverkusen13-14 (-1)12
17Dortmund19-17 (+2)11
18Olympiacos10-14 (-4)11
19Club Brugge15-17 (-2)10
20Galatasaray9-11 (-2)10
21Monaco8-14 (-6)10
22Qarabag13-21 (+8)10
23Bodo/Glimt14-15 (-1)9
24Benfica10-12(-2)9
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille11-14 (-3)9
26Pafos8-11 (-3)9
27Royale Union SG8-17 (-9)9
28PSV16-16 (0)8
29Bilbao9-14 (-5)8
30Napoli9-15 (-6)8
31Copenhaga12-21 (-9)8
32Ajax8-21 (-13)6
33Frankfurt10-21 (-11)4
34Slavia Praga5-19 (-14)3
35Villarreal5-18 (-13)1
36.Kairat7-22 (-15)1

