Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător

Real Madrid a comis o gafă imnesă în cadrul unei Adunări Generale a clubului.

Într-un omagiu adus fraților Diogo Jota și Andre Silva, decedați în vară într-un accident de mașină, madrilenii au pus poza unui alt fotbalist, în loc de cea a fratelui fostului star de la Liverpool.

Real Madrid a organizat astăzi Adunarea Generală a Membrilor Reprezentativi, unde președintele Florentino Perez a avut mai multe subiecte pe ordinea de zi.

Real Madrid, gafă de proporții la omagiul adus lui Diogo Jota și Andre Silva

În cadrul Adunării Generale de duminică, Real Madrid a ținut să aducă un omagiu celor decedați în anul 2025, printre care a decis să-i includă și pe Diogo Jota, și pe fratele său Andre Silva.

Însă, în momentul în care fotografia celor doi a apărut în videoclipul proiectat, lângă Diogo Jota se afla Andre Silva, jucătorul lui Elche, trecut și pe la RB Leipzig și AC Milan, în locul fratelui fostului jucător de la Liverpool, potrivit marca.com.

foto: captură video marca.com

Diogo Jota și Andre Silva au decedat în vară, într-un tragic accident de mașină, pe o autrostradă din Spania.

Cât despre Real Madrid, aceștia vor întâlni chiar Elche în această seară, chiar formația lui Andre Silva, jucătorul apărut în fotografie, de la ora 22:00.

În cazul unui succes, madrilenii se vor distanța la 3 puncte de rivala Barcelona.

