Guardiola, de necontrolat FOTO. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle

NEWCASTLE - MAN. CITY 2-1. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, și-a pierdut cumpătul la finalul partidei de pe St James Park.

Manchester City a bifat cea de-a patra înfrângere din acest sezon de Premier League, iar Pep Guardiola a fost greu de stăpânit după fluierul de final al partidei cu Newcastle.

Pep Guardiola, de necontrolat la finalul meciului cu Newcastle

În primă fază, antrenorul spaniol a fost surprins având o discuție aprinsă cu căpitanul „coțofenelor”, Bruno Guimaraes.

Ulterior, Guardiola i-a cerut socoteală și arbitrului Samuel Barrott, cu privire la mai multe faze controversate. Una dintre ele s-a petrecut în minutul 18, când Phil Foden a fost călcat în careu de Fabian Schar.

„Centralul” partidei a revăzut faza pe monitorul VAR, însă a decis că nu a fost suficientă intensitate pentru a acorda lovitură de la 11 metri.

Faza incrimată de Pep Guardiola/ Foto: captura Sky Sports

Guardiola, gest incredibil față de un cameraman

În momentul în care a văzut că este filmat, Guardiola s-a îndreptat amenințător spre un cameraman și i-a tras acestuia căștile de pe urechi pentru a-i spune ceva.

Spaniolul a fost destul de agresiv, dar lucrurile s-au calmat rapid.

Pep Guardiola: „Totul este în regulă”

Întrebat după meci despre discuțiile pe care le-a avut cu arbitrul partidei, Guardiola a refuzat să dea un răspuns concret:

„Fără întrebări, totul este în regulă”, a declarat antrenorul lui City pentru BBC, citat de dailymail.co.uk.

Cât despre conflictul cu Bruno Guimaraes, Pep a afirmat:

„Am spus cât de bun este, dar acea conversație este pentru situații private. Totul este în regulă”.

După înfrângerea cu Newcastle, Manchester City a coborât pe locul 3 în Premier League, cu 22 de puncte, la 4 de liderul Arsenal, care are însă un meci mai puțin de disputat.

Pentru „cetățeni” urmează duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor, partidă ce este programată marți, cu începere de la ora 22:00.

