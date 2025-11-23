Guardiola, de necontrolat  FOTO. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle +5 foto
Pep Guardiola, contre cu un cameraman după înfrângerea cu Newcastle/ Foto: IMAGO
Campionate

Guardiola, de necontrolat FOTO. Gestul incredibil făcut de antrenorul lui Manchester City, după înfrângerea cu Newcastle

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 11:39
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 11:48
  • NEWCASTLE - MAN. CITY 2-1. Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul oaspeților, și-a pierdut cumpătul la finalul partidei de pe St James Park.

Manchester City a bifat cea de-a patra înfrângere din acest sezon de Premier League, iar Pep Guardiola a fost greu de stăpânit după fluierul de final al partidei cu Newcastle.

Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Citește și
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Citește mai mult
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”

Pep Guardiola, de necontrolat la finalul meciului cu Newcastle

În primă fază, antrenorul spaniol a fost surprins având o discuție aprinsă cu căpitanul „coțofenelor”, Bruno Guimaraes.

Ulterior, Guardiola i-a cerut socoteală și arbitrului Samuel Barrott, cu privire la mai multe faze controversate. Una dintre ele s-a petrecut în minutul 18, când Phil Foden a fost călcat în careu de Fabian Schar.

„Centralul” partidei a revăzut faza pe monitorul VAR, însă a decis că nu a fost suficientă intensitate pentru a acorda lovitură de la 11 metri.

Faza incrimată de Pep Guardiola/ Foto: captura Sky Sports Faza incrimată de Pep Guardiola/ Foto: captura Sky Sports
Faza incrimată de Pep Guardiola/ Foto: captura Sky Sports

Guardiola, gest incredibil față de un cameraman

În momentul în care a văzut că este filmat, Guardiola s-a îndreptat amenințător spre un cameraman și i-a tras acestuia căștile de pe urechi pentru a-i spune ceva.

Spaniolul a fost destul de agresiv, dar lucrurile s-au calmat rapid.

Galerie foto (5 imagini)

Guardiola și-a ieșit din minți la finalul meciului cu Newcastle Foto IMAGO (1).jpeg Guardiola și-a ieșit din minți la finalul meciului cu Newcastle Foto IMAGO (1).jpg Guardiola și-a ieșit din minți la finalul meciului cu Newcastle Foto IMAGO (2).jpeg Guardiola și-a ieșit din minți la finalul meciului cu Newcastle Foto IMAGO (2).jpg Guardiola și-a ieșit din minți la finalul meciului cu Newcastle Foto IMAGO (3).jpg
+5 Foto
labels.photo-gallery

Pep Guardiola: „Totul este în regulă”

Întrebat după meci despre discuțiile pe care le-a avut cu arbitrul partidei, Guardiola a refuzat să dea un răspuns concret:

„Fără întrebări, totul este în regulă”, a declarat antrenorul lui City pentru BBC, citat de dailymail.co.uk.

Cât despre conflictul cu Bruno Guimaraes, Pep a afirmat:

„Am spus cât de bun este, dar acea conversație este pentru situații private. Totul este în regulă”.

După înfrângerea cu Newcastle, Manchester City a coborât pe locul 3 în Premier League, cu 22 de puncte, la 4 de liderul Arsenal, care are însă un meci mai puțin de disputat.

Pentru „cetățeni” urmează duelul cu Leverkusen din Liga Campionilor, partidă ce este programată marți, cu începere de la ora 22:00.

Citește și

Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Nationala
10:46
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
Citește mai mult
Prioritatea CM 2026 Măsura care ar putea influența decisiv barajul cu Turcia: „Decizia e la ei”
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
Superliga
10:25
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei
Citește mai mult
„Putea să facă mai mult” Ilie Dumitrescu nu l-a iertat pe jucătorul FCSB + Greșeala identificată în jocul campioanei

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
Manchester City Premier League newcastle pep guardiola bruno guimaraes cameraman
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share