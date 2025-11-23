Tsitsipas, prins de radar Viteza amețitoare cu care tenismenul grec gonea pe o autostradă din Atena » A primit o sancțiune drastică
Stefanos Tsitsipas/ Foto: IMAGO
Tenis

Tenis

Tsitsipas, prins de radar Viteza amețitoare cu care tenismenul grec gonea pe o autostradă din Atena » A primit o sancțiune drastică

Alexandru Smeu
Publicat: 23.11.2025, ora 12:55
Actualizat: 23.11.2025, ora 12:55
  • Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #34 ATP) s-a ales cu permisul de conducere suspendat timp de un an și cu o amendă de 2.000 de euro, după ce a fost prins că gonea cu 210 km/h în Atena.
  • Incidentul a avut loc pe 24 septembrie.

Stefanos Tsitsipas a încheiat prematur un an 2025 pe care vrea să-l uite cât mai repede.

Nici pe plan personal nu i-a mers mai bine. Viteza excesivă l-a lăsat fără permis de conducere.

Stefanos Tsitsipas, prins cum gonea cu 210 km/h în Atena

Ultima pățanie a sportivului elen s-a petrecut pe 24 septembrie.

Concret, Stefanos Tsitsipas a fost surprins cum conducea cu o viteză amețitoare de 210 km/h pe autostrada Attiki Odos din Atena, informează mundodeportivo.com.

130 km/h
este limita legală de viteză pe autostrada Attiki Odos

Recent, Grecia a instalat o rețea de camere inteligente, ceea ce a făcut ca mașina tenismenului să fie ușor de surprins.

Potrivit sursei citate, fostul număr 3 mondial s-a ales și cu o amendă de 2.000 de euro.

Avocatul Thanasis Papathanasiou susține că Tsitsipas ar fi împrumutat mașina altei persoane, care se afla la volan în momentul infracțiunii, în timp ce sportivul din Grecia ar fi stat pe scaunul pasagerului.

„Problema amenzii și a prezentării permisului de conducere au fost deja rezolvate”, a spus Thanasis Papathanasiou.

Stefanos Tsitsipas, sezon nefast

Stefanos Tsitsipas s-a confruntat cu mai multe probleme medicale, dar și mentale în anul 2025.

Elenul nu și-a regăsit forma de altădată, iar în octombrie, după ce s-a retras de la Mastersul de la Paris a anunțat că va lua o pauză pentru a-și da un reset.

Tsitsipas este așteptat să revină în circuitul ATP la primul Grand Slam al anului 2026, Australian Open, care se va desfășura în perioada 12 ianuarie - 1 februarie.

12
titluri ATP a cucerit Stefanos Tsitsipas până acum

