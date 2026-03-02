UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Un moment inedit a avut loc la interviurile de după meci

Alexandru Dobre (27 de ani) i-a răspuns lui Basarab Panduru (55 de ani), cel care vorbise înainte de meciul cu Dinamo despre modul în care atacantul își aranjează părul.

Înaintea partidei cu Dinamo, Basarab Panduru a remarcat frizura lui Dobre și a spus despre acesta că ar trebui să fie folosit pe post de reclamă.

Alex Dobre i-a răspuns lui Basarab Panduru: „Am ținut cont de sfatul lui”

„Dacă vrei să ai coadă la frizerie îl pui pe Dobre în geam. Faci o coadă acolo...e aranjat, de nota 10. Înainte era Boboc de la Farul de pus în geam, tot timpul cu barbă aranjată, părul aranjat, acum e Dobre.

Îmi place, chiar îmi place, serios vorbesc”, spunea Panduru, înainte de derby-ul cu Dinamo, la Prima Sport.

După meciul cu Unirea Slobozia, înainte de a începe flash-interviul, Dobre și-a aranjat părul și a vorbit despre declarația lui Panduru:

„Stai, că după zice domnul Panduru că nu mi-am făcut părul. (n.r. - Ai văzut că și el e foarte atent) Da, am văzut și am ținut cont de sfatul lui, am pus poză la frizerie” , a spus amuzat Dobre.

Aflat în studioul Prima Sport, Panduru a auzit cele spuse de Dobre și s-a amuzat pe seama declarațiilor atacantului de la Rapid:

„Frumos, mi-a plăcut. Poate fi pus în geam la frizerie, are freză ca lumea, e aranjat tot timpul, gelat, e un exemplu. Te pune acolo în geam, ca să atragă lumea. Mi-a plăcut, bravo!”.

Alex Dobre, după victoria de la Slobozia: „Am avut o perioadă mai proastă, sunt și eu om”

Despre victoria cu Unirea Slobozia, Alex Dobre a declarat:

„Ne-am dorit să legăm această victorie cu cea pe care am obținut-o cu Dinamo. Ne dorim să facem asta și duminică seara, să ne apropiem de Craiova.

Campionatul este strâns, sperăm să începem cât mai bine play-off-ul și să reușim o performanță extraordinară în acest sezon.

E foarte important că am marcat, am trecut printr-o perioadă mai proastă, sunt și eu om, dar am muncit și mă bucură că azi am făcut un meci foarte bun.

Sper să reușesc cât mai mult pentru colegi, club și suporteri, iar dacă performanțele mele vor fi remarcate de selecționer, îmi doresc să fiu la echipa națională și să ajut” , a declarat Alex Dobre.

