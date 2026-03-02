Moment amuzant Dobre - Panduru VIDEO+FOTO Atacantul a reacționat la complimentele analistului TV: „Am pus  poză la frizerie” 😅 +12 foto
Alex Dobre FOTO: Sport Pictures
Superliga

Moment amuzant Dobre - Panduru VIDEO+FOTO Atacantul a reacționat la complimentele analistului TV: „Am pus poză la frizerie” 😅

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.03.2026, ora 22:22
alt-text Actualizat: 02.03.2026, ora 22:24
  • UNIREA SLOBOZIA - RAPID 1-2. Un moment inedit a avut loc la interviurile de după meci
  • Alexandru Dobre (27 de ani) i-a răspuns lui Basarab Panduru (55 de ani), cel care vorbise înainte de meciul cu Dinamo despre modul în care atacantul își aranjează părul.

Înaintea partidei cu Dinamo, Basarab Panduru a remarcat frizura lui Dobre și a spus despre acesta că ar trebui să fie folosit pe post de reclamă.

Detalii despre Dan Petrescu Iuliu Mureșan,  despre starea de sănătate a antrenorului: „Am mai vorbit”
Citește și
Detalii despre Dan Petrescu Iuliu Mureșan, despre starea de sănătate a antrenorului: „Am mai vorbit”
Citește mai mult
Detalii despre Dan Petrescu Iuliu Mureșan,  despre starea de sănătate a antrenorului: „Am mai vorbit”

Alex Dobre i-a răspuns lui Basarab Panduru: „Am ținut cont de sfatul lui”

„Dacă vrei să ai coadă la frizerie îl pui pe Dobre în geam. Faci o coadă acolo...e aranjat, de nota 10. Înainte era Boboc de la Farul de pus în geam, tot timpul cu barbă aranjată, părul aranjat, acum e Dobre.

Îmi place, chiar îmi place, serios vorbesc”, spunea Panduru, înainte de derby-ul cu Dinamo, la Prima Sport.

După meciul cu Unirea Slobozia, înainte de a începe flash-interviul, Dobre și-a aranjat părul și a vorbit despre declarația lui Panduru:

„Stai, că după zice domnul Panduru că nu mi-am făcut părul. (n.r. - Ai văzut că și el e foarte atent) Da, am văzut și am ținut cont de sfatul lui, am pus poză la frizerie”, a spus amuzat Dobre.

Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport
Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport

Galerie foto (12 imagini)

Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport Alex Dobre și Basarab Panduru, glume despre frizură, după Slobozia - Rapid. Captură Prima Sport
+12 Foto
labels.photo-gallery

Aflat în studioul Prima Sport, Panduru a auzit cele spuse de Dobre și s-a amuzat pe seama declarațiilor atacantului de la Rapid:

„Frumos, mi-a plăcut. Poate fi pus în geam la frizerie, are freză ca lumea, e aranjat tot timpul, gelat, e un exemplu. Te pune acolo în geam, ca să atragă lumea. Mi-a plăcut, bravo!”.

Alex Dobre, după victoria de la Slobozia: „Am avut o perioadă mai proastă, sunt și eu om”

Despre victoria cu Unirea Slobozia, Alex Dobre a declarat:

„Ne-am dorit să legăm această victorie cu cea pe care am obținut-o cu Dinamo. Ne dorim să facem asta și duminică seara, să ne apropiem de Craiova.

Campionatul este strâns, sperăm să începem cât mai bine play-off-ul și să reușim o performanță extraordinară în acest sezon.

E foarte important că am marcat, am trecut printr-o perioadă mai proastă, sunt și eu om, dar am muncit și mă bucură că azi am făcut un meci foarte bun.

Sper să reușesc cât mai mult pentru colegi, club și suporteri, iar dacă performanțele mele vor fi remarcate de selecționer, îmi doresc să fiu la echipa națională și să ajut”, a declarat Alex Dobre.

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg
Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO (8).jpg

Galerie foto (38 imagini)

Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro Unirea Slobozia - Rapid FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
+38 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Am și eu vreo trei mondiale”  Ilie Dumitrescu,  replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...”
Superliga
21:31
„Am și eu vreo trei mondiale” Ilie Dumitrescu, replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...”
Citește mai mult
„Am și eu vreo trei mondiale”  Ilie Dumitrescu,  replică după declarația lui Florin Tănase: „Comentatorii ăștia care stau prin studiouri toată ziua...”
Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat
Superliga
21:30
Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1, Etapa #29 Rapid, victorie la limită cu Unirea Slobozia » Clasamentul actualizat

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

liga 1 Unirea Slobozia Basarab Panduru rapid alex dobre
Știrile zilei din sport
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Campionate
11:56
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Citește mai mult
A fugit din Riad cu avionul privat? Bombardier Global Express, aeronava deținută de Cristiano Ronaldo, a aterizat la Madrid, marți, la 1:32 a.m.
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Superliga
09:13
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Citește mai mult
Cum a ajuns CFR Cluj în pragul depunctării TAS dezvăluie culisele litigiului de 200.000 de euro cu impresarul Sărmășan
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Superliga
10:08
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
Citește mai mult
Rapid anunță: „Nu ne mai bazăm pe el” Giuleștenii renunță la jucătorul care a bifat doar 133 de minute în alb-vișiniu, din 2024 până în prezent
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Nationala
10:56
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Citește mai mult
„Singurul român care nu vede Turcia - România” Ce misiune a primit oficialul FRF, înaintea barajului pentru CM 2026: „Mesaj de optimism”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:56
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
Vedeta Rapidului, accident rutier în București O persoană a ajuns la terapie intensivă!
18:30
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
Ana Bărbosu e gimnasta anului 2025! Sportiva română a primit premiul din partea European Gymnastics. Ce procent a obținut din voturi
17:57
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
Fake news în mijlocul războiului Au scris că starul din Europa se va înrola în armata iraniană! Comunicat de urgență: „Nu reflectă realitatea”
16:48
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
FCSB și-a aflat jumătate din program Pentru prima dată în play-out, roș-albaștrii știu deja unde și când vor disputa 4 dintre cele 9 meciuri
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Top stiri din sport
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Superliga
13:06
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Citește mai mult
Arbitrii au scos FCSB din play-off? Cum ar arăta clasamentul fără nicio eroare de arbitraj: primele 4 clasate, punctaj mai mare, CFR ar fi out din Top 6
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Campionate
13:07
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
Citește mai mult
Demis după un succes zdrobitor Fostul star de la Atletico Madrid a fost concediat de Flamengo după o victorie cu 8-0!
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Special
13:58
„Mami, nu mai pot să respir!” VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
Citește mai mult
„Mami, nu mai pot să respir!”  VIDEO: GOLAZO.ro publică noi imagini teribile ale abuzurilor suferite de Sabrina Voinea din partea mamei sale, Camelia Voinea. „Ăsta e teatru!”
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Campionate
13:43
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul
Citește mai mult
A sărit la Vinicius Fundașul lui Getafe n-a uitat episodul din meciul tur cu brazilianul. Militao și Ceballos, plus staff-ul lui Bordalas au aplanat conflictul

Echipe/Competiții

fcsb 62 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 27 rapid 15 Universitatea Craiova 5 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 11 farul constanta 19

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
03.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share