Mou a surprins la prima apariție FOTO: Alegerea antrenorului de la Real Madrid și metafora din spatele ceasului de 20.000 de euro: „Zdrobește orice nu e construit să reziste” +5 foto
Jose Mourinho a revenit la Real Madrid/ Foto FOTO realmadrid.com
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Mou a surprins la prima apariție FOTO: Alegerea antrenorului de la Real Madrid și metafora din spatele ceasului de 20.000 de euro: „Zdrobește orice nu e construit să reziste”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 23:50
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 23:52
  • Real Madrid a publicat primele imagini cu Jose Mourinho (63 de ani) din al doilea său mandat pe banca „galacticilor”.
  • Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost ceasul purtat de „The Special One”.
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Antrenorul portughez și-a făcut apariția la baza de pregătire a madrilenilor de la Valdebebas, unde a atras atenția și prin ceasul purtat la încheietură, un Rolex Sea-Dweller.

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Mourinho poartă un ceas de 20.000 de euro

Lansat în 1967, Rolex Sea-Dweller a fost creat special pentru scafandrii profesioniști și impresionează prin rezistența la apă de până la 1.220 de metri.

În prezent, brandul elvețian comercializează două variante: Rolex Sea-Dweller Oystersteel (oțel inoxidabil) și Rolex Sea-Dweller Rolesor (combinație de Oystersteel și aur galben de 18K).

„The Special One” a optat pentru a doua variantă, care potrivit site-urilor de specialitate este evaluat la aproximativ 20.000 de euro.

Galerie foto (5 imagini)

Ceasul purtat de Mourinho la primele sale zile de la revenirea la Real Madrid/ Foto chronolink.ro/ .jpg Ceasul purtat de Mourinho la primele sale zile de la revenirea la Real Madrid/ Foto chronolink.ro/ .jpg Ceasul purtat de Mourinho la primele sale zile de la revenirea la Real Madrid/ Foto chronolink.ro/ .jpg jose-mourinho-primele-imagini-in-tricoul-lui-real-madrid-de-la-revenire-foto-realmadrid- .jpg jose-mourinho-primele-imagini-in-tricoul-lui-real-madrid-de-la-revenire-foto-realmadrid-).jpg
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Alte specificații:

  • Diametru: 43 mm
  • Grosime: aproximativ 15 mm
  • Material: Oystersteel și aur galben de 18 karate (Rolesor)
  • Rezistență la apă: 1.220 m
  • Geam: safir rezistent la zgârieturi, cu lentilă Cyclops pentru afișarea datei
  • Mecanism: Rolex Calibrul 3235, mecanic automat

„Ceasul conceput să reziste la ceea ce nimeni altcineva nu poate”

Un cont de pe rețeaua X, Don Uhr, specializat în ceasuri, a remarcat că Mou nu a ales modelul Daytona, al câștigătorilor, și nici Day-Date-ul puterii.

Prin intermediul unei metafore, userul explică: „Sea-Dweller e văzut ca ceasul celor care se scufundă în adâncuri unde nu există lumină, unde presiunea zdrobește orice nu este construit să o reziste.

Conceput să reziste la ceea ce nimeni altcineva nu poate. Fără diamante, fără fast. Doar oțel și certitudinea că se va întoarce la suprafață.

Nu știu dacă l-a ales din acest motiv. Dar se potrivește prea bine ca să fie o coincidență”.

Galerie foto (6 imagini)

Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (1).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (2).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (3).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (4).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (5).jpg
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Mourinho a început deja să evalueze lotul pe care îl are la dispoziție și să poarte primele discuții cu jucătorii.

La reunirea echipei din 13 iulie vor fi prezenți, printre alții, Andriy Lunin, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Eduardo Camavinga, Gonzalo García și Franco Mastantuono, alături de fotbaliștii aflați în recuperare după accidentări, Éder Militão, Rodrygo și Ferland Mendy.

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