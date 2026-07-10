Shakira, mesaj pentru Mbappe  Ce a făcut superstarul francez + imaginea publicată de cântăreața columbiană, după meciul Franța - Maroc 2-0 +10 foto
Shakira/ Foto: captură X
Campionatul Mondial

Shakira, mesaj pentru Mbappe Ce a făcut superstarul francez + imaginea publicată de cântăreața columbiană, după meciul Franța - Maroc 2-0

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.07.2026, ora 20:49
alt-text Actualizat: 10.07.2026, ora 20:49
  • Celebra cântăreață columbiană Shakira (49 de ani) a ținut să-i mulțumească lui Kylian Mbappe (27 de ani). Detalii despre gestul făcut de superstarul Franței, în rândurile de mai jos.
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Înaintea startului Campionatului Mondial, Shakira și nigerianul Burna Boy au lansat piesa oficială a turneului, „Dai Dai”.

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Shakira, mesaj pentru Mbappe

Cântăreața columbiană a dezvăluit că starul celor de la Real Madrid și al naționalei Franței a fost primul care a aceptat să apară în videoclip.

Pentru asta, a ținut să-i mulțumească public.

„Știați că primul jucător care a acceptat să participe în videoclipul meu «Dai Dai» a fost Mbappe?

Kylian, îți voi fi recunoscătoare pentru totdeauna. Îți mulțumesc foarte mult!”, a spus Shakira într-un videoclip publicat pe rețelele de socializare.

În acest moment, videoclipul piesei, „Dai Dai” a ajuns la 375 de milioane de vizualizări pe Youtube și se află pe locul 1 în topul topul videoclipurilor muzicale la nivel mondial.

Shakira, selfie cu tatăl lui Mbappe

Shakira a fost prezentă în tribunele stadionului din Boston la duelul dintre Franța și Maroc, 2-0, din sferturile de finală ale Cupei Mondiale.

Celebra cântăreață a postat și un selfie cu Mbappe, dar nu cu Kylian, ci cu tată capitanului francez, Wilfrid.

„Cu domnul Mbappe”, a scris Shakira în fotografia distribuită pe contul personal de Instagram.

Shakira, mesaj pentru Mbappe  Ce a făcut superstarul francez + imaginea publicată de cântăreața columbiană, după meciul Franța - Maroc 2-0 Shakira, mesaj pentru Mbappe  Ce a făcut superstarul francez + imaginea publicată de cântăreața columbiană, după meciul Franța - Maroc 2-0

Pe teren, Kylian a fost decisiv pentru Franța. În ciuda faptului că a ratat un penalty în minutul 28, starul celor de la Real Madrid s-a revanșat în repriza secundă.

A deschis scorul cu o execuție superbă în minutul 60. Din nefericire pentru el, a ieșit accidentat în minutul 77.

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago

Galerie foto (10 imagini)

Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago Franța - Maroc în sferturile CM 2026 FOTO Imago
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În semifinale, Franța va întâlni învingătoarea partidei dintre Spania și Belgia.

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