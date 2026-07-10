Jucătorul din Liga 1, prezentat în Italia În urmă cu doi ani a suferit o accidentare horror: „Riscam să paralizez!”

Luca Mihai (22 de ani) s-a transferat la Catania, după ce, în sezonul precedent, a evoluat pentru UTA Arad.

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Mijlocașul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2028 și se va întoarce în fotbalul italian, după o pauză de 3 ani.

Luca Mihai s-a transferat la Catania

În stagiunea trecută, Catania a luptat pentru promovarea în Serie B, dar a fost învinsă de Ascoli în semifinalele barajului, cu scorul general de 2-5.

„Catania Football Club a anunțat transferul mijlocașului Luca Alessandro Mihai, care a semnat un contract valabil pe doi ani și va evolua pentru club până la 30 iunie 2028.

Născut la București, pe 11 octombrie 2003, Luca Alessandro Mihai a debutat la naționala României U21 în 2023, într-un meci din preliminariile Campionatului European de tineret, după ce a evoluat la toate reprezentativele de juniori, începând cu selecționata U15.

Ajuns în Italia în 2017, după o experiență în Germania, la academiile cluburilor Karlsruher SC și FC-Astoria Walldorf, mijlocașul s-a format la echipele Primavera ale cluburilor Chievo Verona, Bologna și SPAL.

A debutat la nivel de seniori în sezonul 2022/2023, în tricoul celor de la Trento, după care a evoluat și pentru AlbinoLeffe. Ulterior, a revenit în România, unde a jucat în Superligă pentru CFR Cluj, Politehnica Iași, Gloria Buzău și UTA Arad.

Bun venit, Luca!”, a anunțat Catania pe site-ul oficial.

Luca Mihai va fi al treilea jucător român care evoluează pentru Catania, după Emil Mikossy, în anii 30, respectiv Nicolae Dică, în perioada 2008-2010.

400.000 de euro este cota lui Luca Mihai, potrivit transfermarkt.ro

Luca Mihai a fost aproape de a se retrage din fotbal

Luca Mihai a suferit o accidentare gravă, în aprilie 2024, într-un meci dintre Poli Iași și Dinamo.

Fotbalistul care evolua la acel moment pentru echipa lui Tony da Silva a fost lovit în zona capului de fundașul „câinilor” Josue Homawoo.

Luca Mihai a fost transportat de urgență la spital, unde a fost diagnosticat cu timpan spart, hematom cerebral și multiple fracturi.

„Riscam să paralizez, deși eu nu știam și mai bine că nu știam. Dar vă dați seama că părinții mei știau. Pentru o mamă e cumplit ce s-a întâmplat.

Mama a fost la meci atunci. A văzut totul, a fost live. Tatăl meu, în Germania, a venit imediat în România. A fost foarte greu și pentru pentru ei.

Patru luni de zile nu vedeam cu ochiul drept aproape deloc. Mergeam cu mama, cu tata, de mână. Îmi venea să cad, nu auzeam bine cu urechea deloc.

Am fost operat la ureche. Timpanul îl aveam spart, cu ochiul nu vedeam nimic”, declara mijlocașul român în ianuarie 2025.

Tânârul fotbalist risca să nu mai poată juca fotbal, însă după ce a fost operat la ambele urechi, a reușit să se recupereze și să revină în activitate.

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