Scenografie monumentală Cine e copilul care apare în desenul din peluza lui Real Madrid: imaginea a avut un impact major

Real Madrid a afișat o scenografie specială, în onoarea fostului său fotbalist, Lucas Vazquez

Plecat la Bayer Leverkusen în această vară, Lucas Vazquez, 34 de ani, a jucat din 2007 la Real Madrid, cu care a câștigat 4 titluri, o Cupă, 2 Supercupe ale Spaniei, 5 Ligi ale Campionilor, 4 Supercupe ale Europei, 3 Mondiale ale cluburilor și o Cupă Intercontinentală.

„Scenografie monumentală” pentru Lucas Vazquez

La meciul cu Juventus, din etapa a treia a Ligii Campionilor, într-una din peluzele de pe Bernabeu a apărut o scenografie uriașă, dedicată fotbalistului născut în Galicia și numită „monumentală” de beIN SPORTS.

‼️🏟️ HOMENAJE a LUCAS VÁZQUEZ del BERNABÉU



🗣️ ‘A ver el Bernabéu. A ver al campeón’



🎥 @ignacio_marcano pic.twitter.com/aPoXhjwquR — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 22, 2025

O imagine cu el din copilărie, când venise cu familia la meci, pe „Santiago Bernabeu”, și ridica fularul los blancos. Scenografia avea sub mesajul: „Să vezi Bernabeu, să vezi campioana”.

Imaginea a fost preluată dintr-o fotografie pe care jucătorul a distribuit-o în 2017, înainte de El Clasico, și a avut un impact major la acel moment.

Sé lo que se siente en la grada y por eso lo dejo todo en el campo. Con bufanda o con balón, MADRIDISTA DE CORAZÓN. ¡A por ellos! #ElClásico pic.twitter.com/x86OsqnR4V — Lucas Vázquez (@Lucasvazquez91) April 23, 2017

Lucas Vazquez a jucat 402 meciuri în tricoul lui Real Madrid, înscriind 38 de goluri și oferind 72 de pase decisive.

Ce a declarat Lucas Vazquez la plecarea de la Real Madrid

„Au trecut aproape două decenii de când am ajuns la Valdebebas la 16 ani, plin de visuri şi entuziasm pentru a purta această tricou…

Fiecare pas a fost un dar şi, în timp, Madrid a devenit casa mea. Am trăit nopţi de neuitat, 23 de trofee şi momente care vor rămâne mereu în amintirea mea.

Astăzi, după peste 400 de meciuri, e timpul să spun adio clubului vieţii mele, dar plec liniştit, ştiind că am dat totul.

Am fost întotdeauna conştient de responsabilitatea şi privilegiul de a apăra această emblemă, am savurat fiecare meci, fiecare antrenament, fiecare călătorie… şi dacă acest parcurs m-a învăţat ceva, e că nimeni nu ar trebui să îţi spună că nu poţi realiza ceva.

Plec de la Real Madrid, însă Real Madrid nu mă va părăsi niciodată.

Oriunde voi merge, voi spune cu mândrie că am avut onoarea de a juca pentru cel mai bun club din lume. Mulţumesc că aţi făcut parte din cel mai frumos parcurs al vieţii mele. ¡Hala Madrid y nada más!”, a declarat mijlocașul spaniol vara aceasta, într-o conferință de presă.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport