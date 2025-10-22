„O idee nebunească”  Cum vrea să conducă rivalul lui FCSB echipa, deși este internat în spital: „Așa va da instrucțiuni”

Presa din Italia a dezvăluit cum ar putea Vincenzo Italiano (47 de ani), antrenorul Bolognei, să-și coordoneze echipa în meciul cu FCSB din Europa League.

FCSB - Bologna se joacă joi, de la ora 19:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Cele două formații se vor întâlni pe Arena Națională, în cadrul rundei 3 din faza principală a competiției. Pentru partida de joi s-au vândut, până marți seara, peste 23.000 de bilete.

FCSB - Bologna. Cum ar putea Vincenzo Italiano să-și conducă echipa

Chiar dacă Vincenzo Italiano, antrenorul Bolognei, este internat în spital pentru că are pneumonie, acesta ar putea, totuși, să-și coordoneze echipa în meciul cu FCSB.

Dacă starea sa de sănătate îi va permite, atunci Vincenzo Italiano va urmări jocul echipei sale din spital și va comunica printr-un apel telefonic cu staff-ul Bolognei pentru a oferi instrucțiuni , potrivit presei italiene.

Italienii de la Sport Mediaset au catalogat acest lucru drept „o idee nebunească”, dar care arată cât de mult și-ar fi dorit Vincenzo Italiano să fie pe bancă în meciul de pe Arena Națională.

Antrenorul italienilor va lipsi timp de 5 zile din cauza problemelor sale de sănătate. Acesta va mai rata și meciul cu Fiorentina de duminică, din Serie A, conform sursei citate.

VIDEO. Antrenamentul celor de la FCSB înaintea meciului cu Bologna

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

