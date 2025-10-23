Liga Campionilor Real Madrid învinge Juventus + Ploaie de goluri în Chelsea - Ajax și Frankfurt - Liverpool » Clasamentul actualizat
Gabriel Neagu , George Neagu
Publicat: 23.10.2025, ora 00:03
Actualizat: 23.10.2025, ora 00:32
  • Real Madrid s-a impus la limită împotriva lui Juventus, iar Chelsea a învins fără drept de apel Ajax.
  • Athletic Bilbao și Galatasaray s-au impus în primele meciuri ale serii, împotriva celor de la Qarabag, respectiv Bodo/Glimt.
  • Alte cinci partide s-au disputat miercuri seară în Liga Campionilor.

Golul victoriei de pe Bernabeu a fost înscris de Jude Bellingham. Liverpool a făcut show în Germania, 5-1 cu Eintracht.

Atalanta - Slavia Praga 0-0

Bayern Munchen - Club Brugge 4-0

  • Au marcat: Karl ‘7, Kane ‘14, Luiz Diaz ‘39, Nicolas Jackson ‘79

Chelsea - Ajax 5-1

  • Au marcat: Guiu ‘18, Caicedo ‘27 Fernandez ‘45 ‘45+6, George ‘48 / Weghorst ‘33

Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5

  • Au marcat: Christensen ‘26 / Ekitike ‘35, Van Dijk ‘39, Konate ‘44, Gakpo ‘66, Szoboszlai ‘70

AS Monaco - Tottenham 0-0

Real Madrid - Juventus 1-0

  • A marcat: Jude Bellingham '58

Sporting Lisabona - Marseille 2-1

  • Au marcat: Catamo '69, Alisson Santos '86 / Paixao '14

Athletic Bilbao - Qarabag 3-1

  • Au marcat: Gorka Guruzeta '40 '88, Robert Navarro '70 / Leandro Andrade '1

Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1

  • Au marcat: Victor Osimhen '3 '33, Yunus Akgun '60 / Andreas Helmersen '76

Clasamentul în Liga Campionilor

LocEchipaMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1PSG39
2Bayern Munchen39
3Inter39
4Arsenal39
5Real Madrid39
6Borussia Dortmund37
7Manchester City37
8Newcastle36
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Barcelona36
10Liverpool36
11Chelsea36
12Sporting36
13Qarabag36
14Galatasaray36
15Tottenham35
16PSV34
17Atalanta34
18Marseille33
19Atletico Madrid33
20Club Brugge33
21Athletic Bilbao33
22Frankfurt33
23Napoli33
24Union SG33
Zona echipelor eliminate⤵️
25Juventus32
26Bodo/Glimt32
27AS Monaco32
28Slavia Praga32
29Pafos32
30Bayer Leverkusen32
31Villarreal31
32Copenhaga31
33Olympiacos31
34Kairat Almaty31
35Benfica30
35Ajax30

