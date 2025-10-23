Liga Campionilor Real Madrid învinge Juventus + Ploaie de goluri în Chelsea - Ajax și Frankfurt - Liverpool » Clasamentul actualizat

- Real Madrid s-a impus la limită împotriva lui Juventus, iar Chelsea a învins fără drept de apel Ajax.
- Athletic Bilbao și Galatasaray s-au impus în primele meciuri ale serii, împotriva celor de la Qarabag, respectiv Bodo/Glimt.
- Alte cinci partide s-au disputat miercuri seară în Liga Campionilor.
Golul victoriei de pe Bernabeu a fost înscris de Jude Bellingham. Liverpool a făcut show în Germania, 5-1 cu Eintracht.
Atalanta - Slavia Praga 0-0
Bayern Munchen - Club Brugge 4-0
- Au marcat: Karl ‘7, Kane ‘14, Luiz Diaz ‘39, Nicolas Jackson ‘79
Chelsea - Ajax 5-1
- Au marcat: Guiu ‘18, Caicedo ‘27 Fernandez ‘45 ‘45+6, George ‘48 / Weghorst ‘33
Eintracht Frankfurt - Liverpool 1-5
- Au marcat: Christensen ‘26 / Ekitike ‘35, Van Dijk ‘39, Konate ‘44, Gakpo ‘66, Szoboszlai ‘70
AS Monaco - Tottenham 0-0
Real Madrid - Juventus 1-0
- A marcat: Jude Bellingham '58
Sporting Lisabona - Marseille 2-1
- Au marcat: Catamo '69, Alisson Santos '86 / Paixao '14
Athletic Bilbao - Qarabag 3-1
- Au marcat: Gorka Guruzeta '40 '88, Robert Navarro '70 / Leandro Andrade '1
Galatasaray - Bodo/Glimt 3-1
- Au marcat: Victor Osimhen '3 '33, Yunus Akgun '60 / Andreas Helmersen '76
Clasamentul în Liga Campionilor
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|PSG
|3
|9
|2
|Bayern Munchen
|3
|9
|3
|Inter
|3
|9
|4
|Arsenal
|3
|9
|5
|Real Madrid
|3
|9
|6
|Borussia Dortmund
|3
|7
|7
|Manchester City
|3
|7
|8
|Newcastle
|3
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Barcelona
|3
|6
|10
|Liverpool
|3
|6
|11
|Chelsea
|3
|6
|12
|Sporting
|3
|6
|13
|Qarabag
|3
|6
|14
|Galatasaray
|3
|6
|15
|Tottenham
|3
|5
|16
|PSV
|3
|4
|17
|Atalanta
|3
|4
|18
|Marseille
|3
|3
|19
|Atletico Madrid
|3
|3
|20
|Club Brugge
|3
|3
|21
|Athletic Bilbao
|3
|3
|22
|Frankfurt
|3
|3
|23
|Napoli
|3
|3
|24
|Union SG
|3
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Juventus
|3
|2
|26
|Bodo/Glimt
|3
|2
|27
|AS Monaco
|3
|2
|28
|Slavia Praga
|3
|2
|29
|Pafos
|3
|2
|30
|Bayer Leverkusen
|3
|2
|31
|Villarreal
|3
|1
|32
|Copenhaga
|3
|1
|33
|Olympiacos
|3
|1
|34
|Kairat Almaty
|3
|1
|35
|Benfica
|3
|0
|35
|Ajax
|3
|0