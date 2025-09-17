Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul

Real Madrid s-a impus cu 2-1 în partida cu Olympique Marseille, dar nici de data aceasta nu au lipsit situațiile contradictorii de pe Santiago Bernabeu.

Doi dintre experții spanioli în arbitraj au poziții extrem de interesante față de fazele litigioase din meciul disputat în Madrid.

Aflați verdictele date de Alfonso Perez Burrull și Pavel Fernadez în rândurile următoare.

Strategia celor de la Real Madrid, de a pune presiune constantă pe arbitri, dă, de cele mai multe ori, roade. Madrilenii au amenințat acum câteva zile, prin portavocea canalului lor TV, că vor depune o plângere detaliată la FIFA cu privire la problemele de arbitraj, în urma cartonașului roșu primit de Dean Huijsen în partida cu Real Sociedad.

Aseară, la prima partida a acestui sezon de Champions League, „los blancos” au jucat împotriva celor de la Olympique Marseille, partidă câștigată cu 2-1. Real a jucat în zece oameni din minutul 72, atunci când Carvajal a fost eliminat, iar Mbappe a marcat ambele goluri din penalty.

Pavel Fernandez: „Nu e penalty”

GOLAZO.ro a apelat la cei doi specialiști Marca, Alfonso Perez Burrull și Pavel Fernandez, pentru a clarifica fazele litigioase din acest meci.

Prima dintre acestea a fost penalty-ul dictat de arbitrul Irfan Peljto, în minutul 28. Rodrygo a fost împiedicat de Kondogbia să ajungă la balon, iar centralul a fluierat penalty. Dar se impunea acesta?

Pavel Fernandez: „Nu cred că ar fi trebuit să se fluiere. Una e când un apărător îl lovește pe atacant direct, în aer, când se întinde pentru a intercepta balonul. Atunci e penalty fără discuții. Dar e cu totul altceva atunci când întinde piciorul după balon, îl pune jos, iar atacantul caută contactul. Dacă ne uităm cu atenție, Rodrygo e în cădere înainte să fie atins”.

Perez Burrull: „Kondogbia pune piciorul în calea lui Rodrygo, încercând să joace mingea, iar acesta din urmă nu mai poate ajunge la balon din cauza acelui picior al apărătorului. Pentru mine e o acțiune clară de penalty”.

FOTO. Penalty la Rodrigo?

Pavel Fernandez: „Eliminare greșită”

A doua fază fierbinte desfășurată tot în careul celor de la Marseille a dus la cartonașul roșu încasat de Carvajal. Acesta s-a contrat cu Rulli, iar apoi s-a apropiat de argentinian și l-a lovit ușor cu capul în zona feței.

VAR-ul a intervenit, pentru că arbitrul Irfan Peljto era cu spatele la fază, iar „centralul” a luat decizia de a-l elimina pe spaniol.

Pavel Fernandez: „Cred că dacă Rulli nu s-ar fi aruncat la pământ și nu ar fi acuzat o lovitură dură, Carvajal nu ar fi primit cartonașul roșu. E adevărat că jucătorul Realului îl lovește, dar nu există forță excesivă. Nu există riscul unei accidentări. În regula 12, dacă nu greșesc, se stipulează că «loviturile la față», dacă nu sunt generate de forță excesivă, nu se penalizează cu cartonaș roșu”.

Perez Burrull: „Da, e cartonaș roșu fără dubii. Nu contează intensitatea loviturii, pentru că e o acțiune când jocul e oprit, fără minge, iar intenția e clară chiar dacă atingerea e ușoară”.

FOTO. Eliminarea lui Carvajal

Perez Burrull: „Mâna mergea spre pământ”

Rămași în zece oameni, cei de la Real au continuat să atace poarta apărată de Rulli. Așa a apărut ocazia lui Vinicius, din minutul 80. Brazilianul a șutat din interiorul careului, Medina l-a blocat, iar, din piciorul fundașului, mingea a sărit spre mâna acestuia.

Pavel Fernandez: „În primul rând, brațul este complet întins, deschis, ocupând spațiu. Nu pot accepta că brațul acela se îndreaptă spre pământ, deoarece, după atingerea mingii, se îndreaptă în sus. Medina vrea să evite să lovească balonul cu mâna, dar nu și-o retrage la timp. Mingea își schimbă traiectoria, așa că trebuie fluierat penalty”.

Perez Burrull: „Părerea mea e că apărătorul atinge mingea cu mâna, dar asta nu înseamnă automat penalizare. Atunci când jucătorul recurge la o alunecare, brațele care coboară spre gazon, normal, sunt considerate într-o poziție naturală. E firesc să te sprijini în ele, iar Median nu-și îndreaptă în mod clar mâna spre minge. Eu nu aș fi fluierat penalty”.

FOTO. Al doilea penalty primit de Real Madrid

